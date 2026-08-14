Invitan en Ramos Arizpe a preservar la tradición con Taller de Dulces Típicos Mexicanos

Con el propósito de promover el aprendizaje de nuevas habilidades y, al mismo tiempo, conservar parte de la gastronomía tradicional del país, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe abrió las inscripciones para el Taller de Dulces Típicos Mexicanos, que comenzará el próximo 19 de agosto en la Casa de la Cultura.

José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social en el Ayuntamiento, informó que la actividad será completamente gratuita y estará dirigida a jóvenes y adultos a partir de los 15 años, quienes podrán conocer diferentes técnicas para preparar productos que forman parte de la tradición culinaria mexicana.

“Queremos que la Casa de la Cultura continúe siendo un espacio donde la ciudadanía encuentre alternativas para aprender y desarrollar habilidades. En esta ocasión estamos hablando de algo tan representativo como nuestros dulces mexicanos, cuya elaboración también forma parte de nuestras tradiciones”, señaló García Zertuche.

El taller será impartido por la maestra Sandra Quezada y contempla la elaboración de queso de nuez, cajeta de membrillo, leche quemada, mazapán de cacahuate, mermeladas de fresa y durazno, dulce de higo, dulce de leche y cacahuates garapiñados.

García Zertuche destacó que, además del componente cultural y recreativo, este tipo de capacitaciones pueden convertirse en una herramienta útil para quienes busquen aprovechar los conocimientos adquiridos para elaborar productos desde casa e incluso generar una alternativa de autoempleo.

“Son conocimientos que pueden quedarse para uso personal o familiar, pero también pueden representar una oportunidad para emprender. Por eso buscamos acercar talleres prácticos y gratuitos que realmente puedan ser aprovechados por la población”, expresó el funcionario municipal.

Las actividades iniciarán el miércoles 19 de agosto en las instalaciones de la Casa de la Cultura ubicada en la Alameda “Miguel Ramos Arizpe”. De acuerdo con la convocatoria, las sesiones se desarrollarán de 16:00 a 17:00 horas y los participantes deberán contar con la capacidad para manejar utensilios de cocina y estufas.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas directamente en las oficinas de la Casa de la Cultura y el cupo será limitado. Los interesados deberán presentar copia de una identificación oficial y, en el caso de menores de edad, contar con autorización de sus padres.

Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Social invitó a las familias de Ramos Arizpe a aprovechar esta capacitación sin costo. Para solicitar mayores informes sobre disponibilidad de lugares y requisitos, se encuentra habilitado el teléfono 844 159 0171. (EDUARDO SERNA).