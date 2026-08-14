Fortalece Saltillo intercambio cultural a través de la danza folklórica

Agrupaciones compartieron escenario en el Parque Mirador Saltillo durante el III Intercambio Nacional Folklórico Coahuila-Veracruz

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el Parque Mirador Saltillo fue sede del III Intercambio Nacional Folklórico Coahuila-Veracruz, encuentro que acercó a las familias saltillenses distintas expresiones de la danza tradicional mexicana.

Durante la presentación participaron la Compañía de Danza Folklórica Akgtuy Nakú y Danza Folklórica Carolina Xihucoatl, cuyos integrantes compartieron con el público una muestra del folclor y las tradiciones que representan.

Las y los asistentes disfrutaron de las diferentes estampas presentadas por ambas agrupaciones, en una jornada que propició el intercambio cultural y la convivencia a través de la danza.

El encuentro permitió además fortalecer los vínculos entre quienes trabajan en la preservación y difusión del folclor mexicano, así como acercar estas expresiones artísticas a la comunidad.

El Gobierno Municipal de Saltillo destacó la importancia de contar con espacios que favorezcan el intercambio cultural y permitan a las familias disfrutar de actividades artísticas de manera gratuita.

A través de este tipo de encuentros, Saltillo mantiene abiertas sus puertas a las distintas expresiones culturales y contribuye a la preservación y difusión de las tradiciones mexicanas. (El Heraldo de Saltillo)