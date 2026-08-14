Con deporte y diversión, 150 menores despiden Cursos de Verano en Ramos Arizpe

Entre actividades acuáticas, deporte y convivencia familiar, cerca de 150 niñas, niños y jóvenes concluyeron su participación en los Cursos de Verano en su edición 2026 de la Dirección del Deporte de Ramos Arizpe, programa que finalizó sin incidentes y con una jornada especial en las instalaciones de AquaRamos.

Leonardo Saucedo Vitela, director del Deporte en el Ayuntamiento, informó que durante varias semanas los participantes encontraron en este programa una alternativa para mantenerse activos durante el periodo vacacional, además de desarrollar habilidades y convivir con otros menores en un ambiente seguro.

“Estamos muy contentos porque llegamos al final con saldo blanco y, sobre todo, porque vimos a aproximadamente 150 niñas, niños y jóvenes disfrutar cada una de las actividades. La intención fue que tuvieran un verano diferente, donde pudieran aprender, hacer deporte y generar nuevas amistades”, expresó el funcionario.

La programación permitió a los asistentes acercarse a distintas disciplinas, entre ellas béisbol, fútbol, boxeo, karate, pentatlón y porristas. A estas opciones se sumaron dinámicas recreativas como baile, karaoke, funciones de cine, música y elaboración de manualidades.

Saucedo Vitela destacó que la realización de los cursos contó con el respaldo del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al señalar que la administración municipal mantiene entre sus prioridades la promoción del deporte y la apertura de espacios que contribuyan al desarrollo integral de la niñez y juventud ramosarizpense.

“Nuestro alcalde Tomás Gutiérrez nos ha pedido mantener una oferta deportiva y recreativa cercana a las familias. Estos cursos son una muestra de que podemos aprovechar los espacios municipales para ofrecer actividades positivas y, al mismo tiempo, fomentar hábitos saludables desde temprana edad”, señaló.

Para despedir la edición 2026, los participantes acudieron a AquaRamos, donde disfrutaron de una jornada de integración que marcó el cierre de las actividades. El titular del Deporte reconoció la participación de instructores, entrenadores y colaboradores que permanecieron al pendiente de los grupos durante el desarrollo del programa.

“Agradecemos a todas las áreas que estuvieron involucradas y especialmente a los padres de familia por confiarnos a sus hijos. Terminar sin incidentes es resultado del trabajo coordinado y de mantener en todo momento las medidas necesarias para cuidar a nuestros participantes”, agregó Saucedo Vitela.

Con la conclusión de los Cursos de Verano, la Dirección del Deporte cerró una edición enfocada no solamente en la actividad física, sino también en brindar alternativas de recreación, aprendizaje y convivencia para las nuevas generaciones de Ramos Arizpe durante el periodo vacacional. (EDUARDO SERNA)