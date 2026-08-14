Tesorería mantiene recargos a un peso en Predial durante todo 2026 en Ramos Arizpe

Los contribuyentes de Ramos Arizpe que mantienen adeudos en el impuesto Predial todavía pueden regularizar su situación con el beneficio de pagar únicamente un peso por concepto de recargos, incentivo que permanecerá vigente durante todo 2026, informó la Tesorería Municipal.

Francisco Solís Rodríguez, titular de la dependencia, explicó que esta medida busca brindar facilidades a los propietarios que por distintas circunstancias acumularon pendientes de años anteriores, permitiéndoles actualizar sus cuentas sin que los recargos representen una carga adicional considerable.

“El beneficio de los recargos a un peso se mantiene durante todo el año. La intención es que las personas que todavía tienen algún adeudo puedan acercarse, revisar su situación y aprovechar esta facilidad para ponerse al corriente”, señaló el funcionario.

Indicó que, a diferencia de los descuentos y estímulos que generalmente se ofrecen durante los primeros meses del año, este programa continuará disponible hasta finalizar 2026, por lo que todavía existe oportunidad para que más contribuyentes regularicen sus propiedades.

Solís Rodríguez recordó que el Ayuntamiento cuenta con diferentes alternativas para facilitar el cumplimiento de esta obligación. El Predial puede cubrirse de manera electrónica mediante el portal oficial del Gobierno Municipal, opción que permite realizar el trámite sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas.

Para quienes opten por efectuar el pago directamente en las cajas municipales, la atención se mantiene de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

“Tenemos las opciones para que el ciudadano pueda cumplir de la manera que le resulte más conveniente; lo importante es que aproveche este incentivo y no deje crecer sus pendientes”, agregó.

El tesorero exhortó principalmente a quienes arrastran adeudos de ejercicios anteriores a no esperar hasta los últimos días del año para regularizarse, ya que el esquema de recargos a un peso representa una oportunidad para actualizar su situación ante el municipio. (EDUARDO SERNA)