Colegio Ignacio Zaragoza prepara festejos por su 90 aniversario

Con un programa que se extenderá de septiembre de este 2026 a julio del 2027, el CIZ conmemorará nueve décadas de trayectoria educativa con actividades académicas, culturales, deportivas y de convivencia para alumnos, exalumnos, maestros y familias

El Colegio Ignacio Zaragoza (CIZ), en Saltillo, se prepara para celebrar sus 90 años de historia, con un amplio programa conmemorativo que reunirá a distintas generaciones de alumnos, exalumnos, docentes, familias y directivos, mediante actividades académicas, culturales, artísticas y de convivencia.

Los festejos comenzarán el próximo 2 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, con el lanzamiento oficial del 90 aniversario, que contempla el inicio de la conmemoración y la realización de la gala “Tras la Estrella”, a las 7 de la tarde. Un día después, el 3 de septiembre, se presentará la obra “Tras la Estrella”, con funciones dirigidas a las diferentes secciones del Colegio.

El calendario continuará el 22 de diciembre con una misa y cena destinada a hermanos originarios de Saltillo y sus familias, mientras que el 6 de enero, a las 9 de la mañana, se llevará a cabo la celebración del 90 aniversario del CIZ, que incluirá una misa en su gimnasio y, posteriormente, el tradicional pastel monumental.

Para el 6 de febrero está programada una misa y cena conmemorativa en la que participarán familias fundadoras, directivos, hermanos y mesas directivas.

Como parte de las actividades culturales, los días 17, 18 y 20 de febrero se desarrollará el Encuentro Nacional de Arte y Cultura, con una ceremonia de inauguración, presentaciones, participación de banda y escoltas, además de una misa y presentación de clausura.

El programa también contempla el Taco Fest, en su segunda edición, programado para el 24 de febrero en las instalaciones de la institución educativa.

Durante marzo se realizarán presentaciones editoriales relacionadas con la historia de la institución. El 8 de marzo se presentará el libro “90 años de escultismo”, del Grupo 1 Saltillo, mientras que el 12 de marzo será presentado el libro “Historia de La Salle en Saltillo”.

Los festejos continuarán en mayo con diversas actividades de carácter generacional. El 7 de mayo se realizará el festejo del Día de las Madres, seguido el 14 de mayo por una celebración y reconocimiento a maestros y exmaestros.

Asimismo, el 22 de mayo se efectuará el Gran Reencuentro de Exalumnos, denominado “Generaciones”, mientras que el 24 de mayo se entregarán honores conmemorativos por el 90 aniversario durante la asamblea general de celebración.

El calendario contempla además la Celebración del Día del Padre, el 18 de junio, y finalmente, del 5 al 9 de julio, se desarrollarán los actos académicos correspondientes a la generación del 90 aniversario.

“El 90 aniversario del Colegio La Salle Ignacio Zaragoza, constituye un acontecimiento de gran relevancia institucional que nos invita a reconocer con gratitud el camino recorrido a lo largo de nueve décadas de presencia lasallista en la ciudad de Saltillo y, al mismo tiempo, a proyectar con responsabilidad y esperanza el futuro de nuestra comunidad”, expresó el director general del CIZ, Luis Arturo Dávila de León.

“Esta conmemoración no es únicamente un ejercicio de memoria histórica sino una oportunidad para reafirmar nuestra identidad, nuestros valores, el compromiso educativo que ha caracterizado a esta obra desde su fundación”, abundó. (OMAR SOTO)