Reforzarán capacitación a docentes de Coahuila para prevenir riesgos en escuelas

Durante el ciclo escolar 2026-2027 se ampliará la capacitación gratuita para maestras y maestros de Educación Básica, con el propósito de fortalecer la prevención y atención de situaciones de riesgo y emergencias al interior de los planteles educativos

Con el propósito de fortalecer la seguridad en los planteles educativos y brindar a las y los docentes herramientas para actuar de manera adecuada ante situaciones de riesgo o emergencia, durante el ciclo escolar 2026-2027 se reforzará la capacitación gratuita al personal docente de Educación Básica en Coahuila.

Alberto Neira Vielma, titular de la Dirección General de Protección Civil y Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación del Estado, destacó que esta estrategia responde al interés del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, de fortalecer las condiciones de seguridad en todos los niveles educativos.

«Tenemos ya implementado desde el año pasado que asumí la Dirección de Protección Civil y Seguridad Escolar un programa el cual, por instrucciones del gobernador, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, llevamos a cabo en todos los planteles de educación básica. El objetivo de este programa es muy claro, crear un entorno escolar seguro y resiliente donde se garantice la salvaguarda de la integridad de toda la comunidad educativa», compartió con El Heraldo de Saltillo.

Explicó que, a través de esta capacitación, se busca que maestras y maestros cuenten con mayores conocimientos y herramientas para prevenir incidentes, así como para actuar de manera organizada y oportuna cuando se presente alguna situación que pueda poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes o personal administrativo.

“La gente se preguntará qué emergencias se pueden presentar en una escuela, por qué es necesario que se capacite un maestro o para qué necesitamos que esté capacitado en primeros auxilios o en cómo usar un extintor. Hay que recordarle a la población que el segundo lugar donde pasan mayor parte del tiempo nuestros niños son las escuelas. En este caso se quiere garantizar un entorno seguro en el cual los docentes tengan las herramientas para hacer frente a las incidencias que se les puedan presentar, desde una caída, una herida, un raspón, un desmayo”, externó.

La estrategia se desarrollará a lo largo del próximo ciclo escolar 2026-2027, con la intención de que un mayor número de planteles y trabajadores de la educación cuenten con herramientas para prevenir riesgos y contribuir a mantener entornos escolares seguros para niñas, niños y adolescentes.

“Algo muy importante en lo que debemos hacer mucho hincapié es que no podemos prevenir todas las situaciones que se puedan llegar a presentar en ningún lado, ni en nuestra casa, ni en un plantel educativo, ni en nuestro centro de trabajo, pero sí hay manera de reducir al mínimo los riesgos que podamos llegar a tener”, subrayó.

“En segundo plano, algo muy importante es cómo atender esas situaciones. La capacitación que brindamos va enfocada principalmente a estas dos vías, hacemos mucho énfasis en la identificación y prevención de riesgos en los centros de trabajo y el segundo tema que enfatizamos es cómo atender de manera inicial una emergencia”, finalizó. (OMAR SOTO)