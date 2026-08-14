Realiza Coahuila operativo contra la venta ilegal de terrenos en el ejido El Jagüey de Ferniza

Como parte de las acciones coordinadas para prevenir la venta ilegal de terrenos y proteger el patrimonio de las familias, este día se llevó a cabo un operativo de inspección y vigilancia en el ejido El Jagüey de Ferniza, municipio de Saltillo.

El operativo fue encabezado por la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Policía del Estado, la Policía Municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, cada una dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.

Estas acciones tienen como objetivo detectar y frenar prácticas relacionadas con la promoción, venta o comercialización irregular de terrenos, particularmente aquellos que no cuentan con las autorizaciones, permisos o condiciones jurídicas necesarias para su desarrollo.

El Gobierno del Estado continúa haciendo el llamado a la ciudadanía a no comprometer su patrimonio y verificar, antes de realizar cualquier operación, que el predio se encuentre debidamente regularizado, registrado y cuente con los permisos correspondientes.

La compra de terrenos sin certeza jurídica puede representar la pérdida del dinero invertido, fraudes y problemas legales, además de poner en riesgo el patrimonio familiar. Por ello, se recomienda consultar a las autoridades competentes antes de entregar cualquier cantidad de dinero o formalizar una operación. (El Heraldo de Saltillo)