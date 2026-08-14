Alondra Kasandra Rodríguez Ontiveros

Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 21 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo

Argimiro Saucedo Ramírez

Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 74 años

Cremación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Ma. Luisa Torres Galindo

Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 84 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Sara Gallegos Lucio

Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 87 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este sábado en un panteón de la localidad

Francisca Oviedo Garza

Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 46 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este viernes en un panteón de la localidad

Porfiria Martínez Presas

Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 76 años

Traslado el viernes para su velación e Inhumación al Ejido Macuyu, General Cepeda, Coahuila

Irma Yolanda Guerrero Alarcón

Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 70 años

Velación en Domicilio

Misa en la Iglesia San Pedro Apóstol a las 12:00 hrs

Inhumación este viernes en el Panteón Valle del Santo Cristo

Jesús Arturo Alvarado García

Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 61 años

Velación en capilla Resurrección

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo