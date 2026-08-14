Alondra Kasandra Rodríguez Ontiveros
Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 21 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo
Argimiro Saucedo Ramírez
Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 74 años
Cremación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Ma. Luisa Torres Galindo
Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 84 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Sara Gallegos Lucio
Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 87 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este sábado en un panteón de la localidad
Francisca Oviedo Garza
Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 46 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este viernes en un panteón de la localidad
Porfiria Martínez Presas
Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 76 años
Traslado el viernes para su velación e Inhumación al Ejido Macuyu, General Cepeda, Coahuila
Irma Yolanda Guerrero Alarcón
Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 70 años
Velación en Domicilio
Misa en la Iglesia San Pedro Apóstol a las 12:00 hrs
Inhumación este viernes en el Panteón Valle del Santo Cristo
Jesús Arturo Alvarado García
Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 61 años
Velación en capilla Resurrección
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo