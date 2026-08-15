Realiza Gobierno de Saltillo trabajos de riego de sello en bulevar Francisco Coss

Circulación se encuentra cerrada entre Nazario S. Ortiz Garza y Dionisio García Fuentes; utilice vías alternas

El Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo trabajos de riego de sello en el bulevar Francisco Coss, con el propósito de mejorar las condiciones de esta importante vialidad de la ciudad.

Debido a estas labores, la circulación se encuentra cerrada este sábado 15 de agosto, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el tramo comprendido entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la calle Dionisio García Fuentes.

Se exhorta a las y los automovilistas a tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y utilizar vías alternas mientras se desarrollan los trabajos.

Como opciones para circular se encuentran los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Jesús Valdez Sánchez, así como la avenida Presidente Cárdenas.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía y exhorta a atender las indicaciones viales para mantener una circulación segura y ordenada en el sector. (El Heraldo de Saltillo)