Fortalecen prevención de accidentes viales con la implementación permanente del operativo Radar

Los puntos de revisión se establecen de manera aleatoria en vialidades con mayor incidencia de hechos viales o alto flujo peatonal

Torreón,.- La Administración Municipal mantiene acciones permanentes de prevención de accidentes viales, como es a través del operativo Radar, que tiene como principal propósito crear conciencia sobre la importancia de adoptar conductas responsables en la velocidad al conducir.

La directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, informó que los módulos de vigilancia se instalan de manera aleatoria en puntos previamente identificados por presentar una mayor incidencia de hechos viales, circulación de vehículos a exceso de velocidad, o un elevado flujo de peatones. La selección de estos sitios permite focalizar las acciones preventivas en zonas donde existe una mayor necesidad de reforzar las labores preventivas.

A través de este mecanismo, los agentes supervisan las condiciones de la circulación y exhortan a los conductores a respetar los límites establecidos, así como los señalamientos y disposiciones contempladas en el reglamento.

El exceso de velocidad representa uno de los principales factores de riesgo en materia de seguridad vial, debido a que disminuye el tiempo de reacción ante situaciones imprevistas y puede incrementar la gravedad de las consecuencias en caso de una colisión. Por esta razón, se mantienen las acciones dirigidas a prevenir conductas que pongan en peligro a los usuarios en las vialidades.

Faz Dávila señaló que el operativo radar forma parte de una estrategia integral de prevención, cuya finalidad no se limita a la aplicación de sanciones, sino que busca fortalecer entre la ciudadanía una mayor conciencia sobre la responsabilidad que implica conducir un vehículo. (El Heraldo de Saltillo)