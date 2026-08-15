Cumplen jóvenes saltillenses con Servicio Militar Nacional, lo inician 400 del Segundo Escalón

Un total de 400 jóvenes de Saltillo participan en el Segundo Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional, que contempla 13 sesiones de adiestramiento enfocadas en fortalecer valores cívicos, disciplina, respeto a las instituciones y amor por México

Este sábado, en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, se llevó a cabo la Ceremonia de Apertura del Segundo Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional (SMN), mediante la cual 400 jóvenes saltillenses iniciaron su proceso de adiestramiento.

El general de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, informó que este Escalón corresponde exclusivamente al municipio de Saltillo.

Explicó que durante este Segundo Escalón se desarrollarán 13 sesiones bajo el nuevo esquema del SMN, con actividades más dinámicas e interesantes para los jóvenes, pero sin dejar de lado el objetivo principal de fomentar valores cívicos, respeto a las instituciones, solidaridad y compromiso con la sociedad.

«Buscamos que los jóvenes realicen actividades muy dinámicas, actividades que para ellos resulten interesantes sin dejar de cumplir el espíritu del Servicio Militar Nacional, que es fomentar en ellos los valores cívicos, el respeto a las instituciones, la ayuda a la sociedad y ese amor por México, por Coahuila y por Saltillo», señaló.

Destacó que la respuesta de los saltillenses ha sido positiva, al grado de que el Centro de Adiestramiento de la Sexta Zona Militar es uno de los que concentra el mayor número de personal registrado dentro de esta región militar.

Añadió que también participan mujeres de manera voluntaria, con un promedio de ocho jóvenes registradas, quienes acuden a las sesiones de acuerdo con sus posibilidades.

El comandante de la Sexta Zona Militar resaltó que el Servicio Militar Nacional representa además una oportunidad para que los jóvenes tengan un primer acercamiento con las Fuerzas Armadas y conozcan de primera mano las actividades que se desarrollan dentro de la institución.

«También buscamos que convivan con las Fuerzas Armadas, que nos conozcan y, a partir de ello, despertar el amor para que puedan considerar a las Fuerzas Armadas como una opción en su futuro», comentó.

Compromiso nacional

Durante la ceremonia, el comandante anfitrión exhortó a los jóvenes a mantener presente el compromiso que asumieron al incorporarse al Servicio Militar.

«Jamás olviden que si un extraño enemigo se atreviera a profanar con su planta este suelo, México y Coahuila sabrían que cuentan con una juventud a la altura de las circunstancias», expresó.

Al destacar el significado patriótico de la ceremonia, hizo referencia también a la estrofa del Himno Nacional Mexicano que señala que «un soldado en cada hijo te dio», para refrendar el compromiso de los jóvenes con la defensa y el bienestar del país.

Entre las autoridades asistentes a la ceremonia se encontraron Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila, quien acudió en representación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento de Saltillo, en representación del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo. (OMAR SOTO)