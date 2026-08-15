sábado, agosto 15, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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José Alberto Ayala González

Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 60 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Manuel Ignacio Barrera Gómez

Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 65 años

Velación en la capilla Ecuménica

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Sara Rivera Lira

Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 94 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad

Agustina Pérez Abrego

Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 80 años

Velación en capilla Oratorio Sur B

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Traslado este domingo para su Inhumación al Ej. San Juan De la Vaquería

 

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