José Alberto Ayala González
Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 60 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Manuel Ignacio Barrera Gómez
Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 65 años
Velación en la capilla Ecuménica
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Sara Rivera Lira
Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 94 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad
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Agustina Pérez Abrego
Falleció el 14 de agosto del 2026 a la edad de 80 años
Velación en capilla Oratorio Sur B
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Traslado este domingo para su Inhumación al Ej. San Juan De la Vaquería