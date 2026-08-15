Trabaja Javier Díaz todos los días con reforestación en bulevares

Programa “Bosques Urbanos Lineales” ofrece entornos más verdes y vivos

El alcalde Javier Díaz González mantiene una intensa jornada de reforestación en diferentes bulevares y vialidades de la ciudad, a fin de fortalecer las áreas verdes y contribuir a generar espacios públicos más agradables para las familias y visitantes.

A través del programa “Bosques Urbanos Lineales”, el Gobierno de Saltillo desarrolla trabajos de plantación y mantenimiento de diversas especies de arbolado, sobre todo en las principales vialidades de la capital de Coahuila.

Como parte de estas acciones, cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron trabajos de reforestación en distintos tramos a lo largo del bulevar José Musa de León, donde se sembraron árboles de la especie Pino Eldarica, con lo que se contribuye a fortalecer el medio ambiente en este sector de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz recordó que el programa “Bosques Urbanos Lineales” forma parte de su estrategia para incrementar y conservar las áreas verdes de Saltillo, con la creación de mayores espacios verdes que generan beneficios ambientales para la comunidad.

Díaz González resaltó el apoyo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas para que en Saltillo se trabaje todos los días en la reforestación de bulevares como Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, Antonio Cárdenas, Mirasierra y Luis Donaldo Colosio, entre muchos más.

“Con el programa ‘Bosques Urbanos Lineales’, fortalecemos la reforestación de nuestro Saltillo y avanzamos en la construcción de corredores verdes que mejoran el entorno y elevan la calidad de los espacios públicos para las familias”, expresó Javier Díaz. (El Heraldo de Saltillo)