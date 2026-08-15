Vinculan a proceso a Azucena «N» por homicidio de su pareja en Saltillo

La joven de 21 años enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio calificado por cometerse con ventaja, tras la muerte de Johan Jared «N», quien fue atacado con un arma blanca durante una discusión registrada en la colonia Universidad Pueblo.

Este sábado, en Saltillo, un juez local vinculó a proceso a Azucena «N», de 21 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado por cometerse con ventaja, en agravio de su pareja, Johan Jared «N», también de 21 años.

La determinación fue tomada durante la audiencia de vinculación a proceso correspondiente a la causa penal 1500/2026, luego de que la defensa de la imputada solicitara la duplicidad del término constitucional para contar con mayor tiempo para preparar su estrategia jurídica.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron la noche del 8 de agosto de este 2026 en la colonia Universidad Pueblo, donde una discusión entre la pareja terminó en un presunto ataque con arma blanca que posteriormente provocó la muerte del joven.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados tras lo sucedido, alrededor de las 9 de la noche, Azucena «N» se encontraba consumiendo bebidas embriagantes junto con varias personas sobre la calle Sergio García Cabral.

En determinado momento, Johan Jared «N» le habría pedido que ingresara al domicilio y dejara de consumir alcohol, situación que habría desencadenado una discusión entre ambos.

La confrontación continuó al interior de la vivienda y, aproximadamente 30 minutos después, el joven salió del domicilio para pedir ayuda, mientras señalaba que presuntamente había sido atacado por su pareja.

Vecinos que acudieron para auxiliarlo observaron que presentaba diversas heridas en la zona de la pierna y los glúteos, además de una considerable pérdida de sangre, por lo que decidieron trasladarlo de inmediato a bordo de una camioneta hasta las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en el Centro Metropolitano.

Johan Jared «N» ingresó al área de urgencias en estado crítico debido a la severa hemorragia que presentaba. Mientras recibía atención médica, sufrió dos paros cardiorrespiratorios, por lo que el personal médico realizó las maniobras de reanimación correspondientes.

Pese a los esfuerzos de los especialistas, el joven finalmente perdió la vida a consecuencia de la gravedad de las lesiones.

Tras recibir el reporte de la emergencia, elementos de la Policía Municipal se trasladaron hasta el domicilio ubicado en la colonia Universidad Pueblo, donde realizaron la detención de Azucena «N» y posteriormente la pusieron a disposición del Ministerio Público.

Con base en las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial y los datos presentados durante la audiencia, el juez determinó este sábado que existen elementos suficientes para sujetar a la joven a un proceso penal por el homicidio de su pareja.

El caso continuará ahora dentro del proceso judicial correspondiente, mientras la autoridad determina las siguientes etapas del procedimiento y se desahogan los elementos de prueba relacionados con los hechos.

Cabe recordar que durante la audiencia inicial realizada el pasado martes, el juez había impuesto a Azucena «N» la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que la joven enfrentará el proceso bajo dicha medida que estará vigente hasta concluir el plazo de investigación fijado a dos meses. (OMAR SOTO)