Más beneficios para escuelas de Ramos con el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”

De cara al ciclo escolar 2026-2027, la administración municipal prevé fortalecer el programa

El programa “En Tu Escuela Tú Eliges” se ha consolidado en 2026 como una de las principales acciones del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para mejorar las condiciones de estudio de niñas, niños y jóvenes, con resultados en infraestructura, tecnología y equipamiento.

De cara al ciclo escolar 2026-2027, la administración municipal prevé fortalecer el programa y ampliar su cobertura, especialmente en escuelas de primaria y secundaria, con el objetivo de que más estudiantes cuenten con espacios dignos, seguros y mejor equipados.

La estrategia busca mantener una política educativa en la que los recursos se asignen según las necesidades de cada plantel y con participación directa de las comunidades escolares en la definición de prioridades.

Hasta el último corte del año, el programa ha llegado a 61 planteles educativos, con una inversión superior a los 3 millones de pesos, destinados a atender las necesidades prioritarias de cada comunidad escolar.

El esquema, impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino en coordinación con el Gobierno del Estado encabezado por Manolo Jiménez Salinas, se distingue porque directivos, docentes y padres de familia definen las necesidades de cada escuela, lo que permite que los recursos se traduzcan en beneficios concretos.

Entre los apoyos entregados durante 2026 se incluyen computadoras portátiles, pantallas inteligentes, proyectores, equipos de sonido, impresoras multifuncionales, instrumentos musicales, material de construcción, sistemas hidráulicos, herramientas, equipo de laboratorio y artículos de mantenimiento.

Con “En Tu Escuela Tú Eliges”, Ramos Arizpe apuesta por una fórmula clara: escuchar a las escuelas, invertir en lo que realmente necesitan y mejorar las condiciones de aprendizaje, para que más planteles y estudiantes se beneficien en el próximo ciclo escolar. (El Heraldo de Saltillo)