Disfrutan saltillenses del Festival Internacional de Rondallas

Ofrece Gobierno Municipal diversas expresiones musicales para las familias

Con una gran asistencia de familias se llevó a cabo la segunda jornada del Festival Internacional de Rondallas Saltillo 2026, que tuvo como escenario el Paseo Capital, en el Distrito Centro. Las actividades continuarán hasta este domingo 16 de agosto.

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, impulsa este encuentro que reúne a más de 50 rondallas locales, nacionales y extranjeras, y que fortalece la tradición rondallera de la capital de Coahuila.

Durante la jornada, el emblemático Paseo Capital se convirtió en escenario de una velada romántica, donde las familias y visitantes disfrutaron de las guitarras y voces de las diferentes agrupaciones que participaron en el festival.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se mantiene el impulso a este tipo de encuentros que forman parte de la tradición cultural de la ciudad.

“Este festival es parte de una tradición muy ligada a Saltillo. Nuestra ciudad es referente de las rondallas y queremos que las familias sigan disfrutando de esta música y de los espacios que tenemos para compartirla”, señaló Rodarte Rangel.

El Festival Internacional de Rondallas se realiza en Saltillo desde 2004 y, a lo largo de sus diferentes ediciones, ha reunido a agrupaciones infantiles, estudiantiles y profesionales de diversos lugares de México y del extranjero.

Las actividades comenzaron el jueves 13 de agosto con un concierto virtual y continuaron el viernes en Paseo Capital. Este sábado 15 y domingo 16 de agosto se realizarán conciertos presenciales en el Auditorio Gimnasio La Salle.

Disfrutan recital de piano en Casa Purcell

La música también estuvo presente en el Centro Cultural Casa Purcell, donde el pianista Gadiel Juárez Cossio ofreció el recital “Eclipse: Chopin y Debussy”, ante el público que se dio cita la tarde del viernes.

Durante la presentación, Juárez Cossio interpretó obras de Frédéric Chopin y Claude Debussy en uno de los recintos culturales más representativos de Saltillo.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura, continuará con actividades artísticas y culturales en distintos espacios de la ciudad para el disfrute de las y los saltillenses. (El Heraldo de Saltillo)