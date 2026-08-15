Nunca pensé que iba a ser presidenta.- Sheinbaum

Cd. Victoria.- Claudia Sheinbaum aseguró que nunca imaginó llegar a ser presidenta de México, al recordar ante cientos de jóvenes los distintos trabajos que tuvo antes de iniciar su trayectoria política.

«En el camino conocí después al que fue presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue el jeje de Gobierno de la Ciudad de México y ahí fui secretaria del Medio Ambiente, porque yo hice el Doctorado en Ingeniería en Energía y me especialicé en Medio Ambiente», expresó.

«Nunca pensé que iba a ser presidenta», añadió.

La mandataria compartió su historia laboral durante su participación en el auditorio del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, al encabezar el evento «Jóvenes Construyendo el Futuro».

Recordó que nació en la Ciudad de México y que durante su infancia vivió en el Estado de México.

Su primer empleo fue a los 15 años, cuando estudiaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, de la UNAM, y repartía volantes de un restaurante de carnitas.

También relató que los domingos ayudaba a repartir la revista Proceso.

«Que no tiene nada que ver con la revista actual. Se formó esa revista porque el Gobierno había intervenido el periódico Excélsior, y el que era entonces director de ese periódico fundó una revista que era crítica con el Gobierno», reiteró.

«Entonces repartíamos los domingos porque no le permitían que se vendiera en los puestos de periódico, entonces obviamente no había internet, no había teléfono celular, la noticia se enteraba uno solamente por el periódico, por las revistas, por el radio, por la televisión, ese fue mi segundo empleo.

«Yo estudié Física en la UNAM, la carrera de Física, mi tercer empleo fue en el Politécnico en la carrera de Matemática Educativa, más bien en un posgrado que estaba dedicado a ayudar a aprender matemáticas, entonces ahí trabajé ayudando a pasar en limpio algunos documentos, todavía no había computadoras».

Sheinbaum explicó que su interés por la investigación surgió en buena medida por influencia de su madre, quien trabajaba en la UNAM, por lo que durante años imaginó desarrollar una carrera académica dentro de la máxima casa de estudios del País.

«Siempre dije: ‘Yo quiero ser como mi mamá, quiero ser investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México'», recordó.

Durante el evento, al que también asistió el gobernador Américo Villarreal, la presidenta preguntó al secretario del Trabajo federal, Marath Baruch Bolaños López, por el número de beneficiarios del programa.

«¿Cuántos millones ya son, Marath? 3 millones 600 mil, casi 4 millones (AGENCIA REFORMA)