Rodeo Saltillo 2026 inaugurará la primera etapa de Expo Coahuila

El evento se realizará del 15 al 18 de octubre y reunirá rodeo, música, ganadería, gastronomía y actividades familiares; la venta de boletos comenzará el lunes 17 de agosto a las 12 del mediodía

El Rodeo Saltillo 2026 marcará un momento importante para la ciudad capital al convertirse en el evento con el que se realizará la inauguración oficial de la primera etapa de Expo Coahuila, nuevo recinto que tendrá, en su primera fase, capacidad para recibir entre 30 mil y 40 mil personas en sus diferentes áreas.

La gran fiesta se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre de este 2026, con una programación que reunirá actividades ganaderas, competencias de rodeo, gastronomía, espacios familiares y una cartelera musical que incluye artistas nacionales e internacionales.

Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, destacó que las condiciones de seguridad, desarrollo y competitividad que mantiene el estado permiten impulsar proyectos de esta magnitud.

«El gobernador Manolo Jiménez siempre le ha apostado primero a mantener la seguridad, que nos permite desarrollar este tipo de proyectos con todas las garantías», señaló el funcionario estatal, este sábado durante la presentación oficial del Rodeo Saltillo.

Expo Coahuila abre sus puertas

Flores González explicó que Expo Coahuila se encuentra en su primera etapa y tendrá una capacidad aproximada de entre 30 mil y 40 mil personas, considerando sus distintas zonas.

Aunque este año las competencias de rodeo se mantendrán en la Arena 8 Segundos, adelantó que existe el proyecto de que, para 2027, las actividades puedan trasladarse al Gran Foro, lo que permitiría duplicar la capacidad de boletaje.

«El próximo año, si Dios quiere, vamos a estar en condiciones de que el rodeo se desarrolle en el Gran Foro. Entonces esto va a duplicar la capacidad de boletaje», explicó.

La apertura de Expo Coahuila estará acompañada también por una importante actividad ganadera. Por primera vez, Saltillo será sede de la Convención Nacional Ganadera, programada del 14 al 16 de octubre, con la presencia de representantes del sector pecuario de todo el país.

De acuerdo con la información presentada durante el anuncio, la convención contempla la representación de más de 800 mil ganaderos a nivel nacional y alrededor de mil 200 líderes del sector, convirtiéndose en uno de los encuentros más importantes de la actividad pecuaria mexicana.

A esto se sumará la Expogan Coahuila 2026, que contempla más de 130 cabezas de ganado de diferentes razas, la participación de más de 20 ganaderías del estado, juzgamiento de razas y una gran subasta.

También se realizará por segunda ocasión la Exposición Nacional Angus 2026, con sus respectivas etapas de juzgamiento y subastas, donde productores de distintas entidades acudirán para competir y exhibir ejemplares de esta raza.

Rodeo y espectáculo en la Arena 8 Segundos

La actividad de rodeo será uno de los grandes atractivos de la celebración. El jueves 15 y viernes 16 de octubre se realizará el Open Rodeo, con competencias de las disciplinas oficiales y entrada gratuita hasta completar el aforo.

El sábado 17 llegará el Super Bull, con jinetes nacionales e internacionales, mientras que el domingo 18 se llevará a cabo el Rodeo de las Estrellas, donde se disputarán las finales de las siete disciplinas oficiales del rodeo en sus respectivas categorías.

«Entonces la Arena 8 Segundos se transforma en una gran competencia donde vamos a poder ver precisamente lo que es el rodeo a su máximo esplendor», expresó Flores González.

Gastronomía y tradición familiar

El programa también contempla una importante zona gastronómica con Smoke & Grill, donde participarán los mejores parrilleros de las diferentes regiones de Coahuila.

Los ganadores de las competencias regionales llegarán a Saltillo para disputar el Champion del Grill, que contará con una bolsa de 200 mil pesos en premios y categorías como ribeye steak, BBQ pork ribs y cabrito freestyle.

La programación incluirá además actividades como Prendefuegos y Fuego en Familia, esta última diseñada para la convivencia entre niños, padres y familias.

Para los menores regresará el Pequeño Oeste, con atracciones vaqueras, granja didáctica, paseo en pony, talleres, actividades didácticas y creativas, personajes animados y ambientación temática.

Cuatro noches de música

La cartelera musical será uno de los principales atractivos del Rodeo Saltillo 2026, con una presentación estelar cada noche.

El jueves 15 de octubre estarán Pesado y La Casetera; el viernes 16 se presentará Julión Álvarez, acompañado de Costumbre; el sábado 17 llegará Banda El Recodo, con Solido; y para cerrar, el domingo 18, se presentará el artista estadounidense de country Brett Young, con su espectáculo Heartland.

La propuesta musical está diseñada para ofrecer una temática diferente cada día: una jornada norteña, una de banda, otra de regional mexicano y una dedicada al country, género estrechamente relacionado con la identidad del rodeo.

«Tenemos un día norteño, un día de banda, un día regional mexicano y un día country, que le permite tener esa distinta temática el Rodeo por día», explicó Flores González.

Buscan superar los 50 millones de pesos en derrama

El crecimiento del Rodeo Saltillo también se refleja en sus expectativas económicas. Flores González recordó que la edición anterior generó una derrama superior a los 50 millones de pesos, por lo que el objetivo para este año es superar esa cifra.

«El año pasado tuvimos una derrama de más de 50 millones; nuestro objetivo es superarla», afirmó.

Además, destacó que todos los espacios comerciales contemplados para esta edición ya fueron vendidos, incluyendo áreas destinadas a emprendedores locales, comercios y restaurantes.

Mejorarán accesos y estacionamientos

Uno de los aspectos que se reforzarán este año será la movilidad alrededor del recinto.

El Gobierno de Coahuila, en coordinación con el Ayuntamiento de Saltillo, el IMPLAN y la Dirección de Tránsito Municipal, trabaja desde hace meses en un plan vial integral para agilizar los accesos, salidas y estacionamientos durante el evento.

«Una de las grandes áreas de oportunidad que vimos fue todo el Plan Vial, tanto en la zona como en nuestros propios accesos», señaló Flores González.

Como parte de la estrategia, se buscará incentivar el uso del transporte público y se habilitarán rutas especiales y paradores para trasladar a los asistentes mediante el programa Aquí Vamos Gratis, con el respaldo del Gobierno Municipal.

Boletos, a partir del lunes

Para quienes quieran formar parte de esta celebración, la venta de accesos comenzará el lunes 17 de agosto a las 12 del mediodía.

Los boletos estarán disponibles a través de la página oficial de Rodeo Saltillo y sus redes sociales. La oferta contempla accesos generales para adultos y niños, además de que el boleto permitirá disfrutar de las actividades contempladas dentro del Rodeo Saltillo, incluyendo el acceso a la Arena 8 Segundos y los conciertos, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada área. (OMAR SOTO)