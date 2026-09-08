Trabajadores reportan que se sienten amenazados por la Liga Sindical

La tensión escaló este día en las instalaciones de la planta de Yokohama en Coahuila, luego de que un grupo de trabajadores denunciara sentirse presionado e intimidado por representantes de la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM), quienes presuntamente impidieron que el personal abandonara la planta a pesar de no haber condiciones para laborar.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la jornada se vio afectada desde tempranas horas por un corte de energía eléctrica ajeno a la empresa y derivado de fallas en el suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ante la falta de luz y de condiciones operativas seguras, la compañía determinó, como se ha hecho en situaciones similares, suspender las actividades y dar la instrucción de enviar al personal a sus casas.

Sin embargo, la situación se complicó cuando los trabajadores manifestaron su intención de retirarse. Según relataron los empleados, dos figuras identificadas con la Liga Sindical Obrera Mexicana —organización que compite por la representatividad de la planta de cara a la consulta del próximo 24 de septiembre— exigieron de forma insistente a la administración que no se les permitiera la salida.

“Ya nos queríamos ir, no había luz ni actividad, pero estas personas estaban aferradas a que no nos dejáramos salir porque querían hablar a fuerzas con nosotros”, señaló uno de los trabajadores inconformes que pidió el anonimato.

Los inconformes señalaron que la presión ejercida por los operadores de la LSOM generó un ambiente de incomodidad y molestia entre la base laboral.

Los representantes de la liga argumentaban que la fecha correspondía al periodo de proselitismo autorizado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y que, de no realizarse en ese momento, perderían la oportunidad de dialogar con la base. No obstante, los empleados calificaron la actitud como una imposición, cuestionando el interés real de la organización hacia el bienestar de los trabajadores, recordando que los operadores de dicho sindicato son actores externos ajenos al estado.

A las afueras del complejo industrial, un grupo de delegados sindicales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se hizo presente para respaldar a los empleados, señalando que los trabajadores tienen el derecho de retirarse si no existen condiciones laborales y recriminando las acciones de presión ejercidas por la liga.

El conflicto ocurre a pocos días de que se lleve a cabo la votación en la que la base trabajadora definirá mediante consulta qué organización obtendrá la constancia de representatividad y el manejo del contrato colectivo en la planta llantera. (El Heraldo de Saltillo)