Quiero formar parte de Cadillac a largo plazo.- Checo

Amsterdam, Paises Bajos.- El piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que ve a Cadillac como su proyecto y que quiere estar en el nuevo equipo de la F1 a largo plazo.

Durante el parón de verano, surgieron rumores que ponían a Checo en la órbita de Williams, aunque este equipo ya anunció la renovación de Alex Albon y Carlos Sainz Jr.

“Ya estaba claro cuando llegué aquí que era un acuerdo de dos años, pero obviamente yo quiero esto. Veo esto como mi proyecto y quiero formar parte de Cadillac a largo plazo”, declaró.

“Cuando empiezas algo desde cero se requiere mucho tiempo, así que estoy muy feliz aquí y espero continuar a largo plazo. Creo que habrá algunas conversaciones más adelante y veremos qué pasa”.

Así, Checo confirmaría que seguiría en el equipo para 2027.

Sobre el cambio de jefe de equipo, el tricolor de 36 años, que busca su primer punto con Cadillac, alabó el trabajo del ahora ex patrón Graeme Lowdon, pero siente que el cambio era necesario.

“Creo que Graeme (Lowdon) ha hecho un trabajo enorme para llevar a Cadillac a donde está ahora, junto con GM y Dan (Towriss), y sí, creo que él es parte de la historia del equipo. Le deseo lo mejor en lo que venga para él”, comentó.

“Sobre Marcin (Budkowski, nuevo jefe), creo que es realmente emocionante. Al mismo tiempo, cuando tienes a un nuevo líder y ves su nueva perspectiva, no he pasado mucho tiempo con él, pero creo que era momento de cambiar”.

Aunque Cadillac está en su primer año en la Máxima Categoría, Checo siente que este tipo de decisiones demuestran que la escudería viene en serio y confía que Budkowski será una guía para todos.

“Pienso que esto demuestra que, aunque apenas es nuestro primer año, Cadillac tiene muchas ganas de hacer avanzar a este equipo lo más rápido posible y esperamos que con este nuevo liderazgo lo logremos pronto”, manifestó.

“Como líder puedes observar todos estos diferentes departamentos con tu experiencia y guiarlos. Es lo que todos esperamos de Marcin, que nos guíe hacia el siguiente nivel y todos estamos muy entusiasmados por ello”.

Pérez volverá a las pistas en el GP de Países Bajos, que se realiza este fin de semana. (AGENCIA REFORMA)