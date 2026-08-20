Con deporte y sana convivencia, en Torreón !Vamos seguros!: MARS

La construcción de más áreas techadas en los espacios públicos beneficia a miles de familias de Torreón

Torreón.- Como parte de las acciones que la Administración Municipal realiza para mejorar los espacios públicos de la ciudad, continúa la construcción del techado en el área verde ubicada entre las calles San Salvador y Nicaragua, en la colonia Salvador Allende, obra que actualmente presenta un avance del 60 por ciento.

El presidente municipal destacó que este espacio es diariamente utilizado por niñas, niños y jóvenes para realizar actividades deportivas y recreativas, además de ser un punto de encuentro para las familias del sector. De igual forma, a su alrededor también se encuentran escuelas y diversos comercios, por lo que registra una importante actividad a lo largo del día.

El edil comentó que este tipo de infraestructura representa un beneficio importante para la comunidad, ya que ayuda a proteger a los usuarios de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol, especialmente durante los meses de mayor calor.

“Este corredor es muy utilizado por los vecinos para hacer deporte, convivir y participar en actividades comunitarias. Con el techado se generan mejores condiciones para que esas actividades continúen y puedan extenderse durante más tiempo, tanto por las mañanas como por las tardes e incluso las noches”, señaló el alcalde.

Agregó que además del beneficio para quienes utilizan el espacio recreativo, la obra también favorece a los comercios cercanos, al generar mayor permanencia de personas en el área y ofrecer un entorno más cómodo para quienes transitan por el sector.

Riquelme Solís destacó que una vez concluida la techumbre, el espacio contará con mejores condiciones para la realización de torneos deportivos, actividades escolares, reuniones vecinales y eventos comunitarios, fortaleciendo la convivencia entre los habitantes de la colonia Salvador Allende.

La obra forma parte de los trabajos de mejoramiento de infraestructura urbana y espacios públicos que impulsa la Administración para acercar más opciones de recreación y convivencia a las familias de Torreón, y contempla trabajos de cimentación, estructura metálica, herrería, dentellón de concreto, instalación de malla ciclónica, pintura e iluminación, con un alcance de 470 metros cuadrados. (El Heraldo de Saltillo)