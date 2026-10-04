DIF Torreón lleva una tarde de diversión y convivencia a jóvenes de casa hogar

La señora Selina Bremer de Cepeda acompañó a las y los jóvenes durante una tarde especial en la Feria de Torreón

Torreón,.- La presidenta honoraria de DIF Torreón, señora Selina Bremer de Cepeda, acompañó a jóvenes de Casa Hogar durante una tarde de convivencia en la Feria de Torreón, donde disfrutaron de los juegos mecánicos, el espectáculo Illusion On Ice y una cena en el stand de APollos DIF.

Durante la visita, las y los jóvenes compartieron momentos de diversión y convivencia, como parte de las actividades que DIF Torreón impulsó para brindarles experiencias positivas y fortalecer su desarrollo integral.

La señora Selina Bremer de Cepeda destacó la importancia de generar espacios de recreación para las niñas, niños y jóvenes que reciben atención en Casa Hogar, así como acompañarlos en momentos que contribuyan a su bienestar y les permitan disfrutar de nuevas experiencias.

“Nos da mucha alegría poder compartir estos momentos con nuestros jóvenes. Queremos que tengan la oportunidad de disfrutar, convivir y guardar recuerdos bonitos que los acompañen siempre. Para DIF Torreón, cada sonrisa y cada experiencia positiva son muy importantes”, expresó.

Casa Hogar brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de DIF Torreón, con el propósito de ofrecerles un espacio seguro, acompañamiento y las condiciones necesarias para favorecer su bienestar y desarrollo. A través de sus servicios atiende sus necesidades de cuidado, alimentación, salud, formación y convivencia, además de generar actividades recreativas, culturales y deportivas que contribuyen a su desarrollo integral.

Las acciones de atención a niñas, niños y adolescentes forman parte de las políticas sociales impulsadas por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, con el propósito de fortalecer los espacios de protección y generar mejores condiciones para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

DIF Torreón agradeció a Espectaculares García y a la Feria de Torreón por hacer posible esta experiencia y sumarse a las acciones que buscan brindar momentos especiales a las niñas, niños y jóvenes que reciben atención en el organismo.

Con este tipo de actividades, DIF Torreón refrenda su compromiso de brindar una atención integral que también contempla espacios de convivencia, recreación y desarrollo para quienes forman parte de sus programas. (El Heraldo de Saltillo)