MARS señala acciones inmediatas y a corto plazo para atender afectaciones por lluvias

Informó que las áreas municipales se mantienen activas ante el pronóstico de que continúen las precipitaciones este fin de semana

Torreón.- Posterior a la reunión de evaluación de incidencia delictiva de la semana 39, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presentó un informe de las acciones que se han realizado en coordinación con Protección Civil del Estado, para atender de manera inmediata las afectaciones derivadas de las lluvias, y reiteró que su gobierno tiene entre sus prioridades ejecutar soluciones de fondo al sistema de drenaje en la ciudad.

El presidente municipal indicó que actualmente se trabaja en los pozos de captación de cinco puntos: Nueva Laguna Norte, Aviación, Rincón la Merced, Loma Real, Villas Universidad Oriente, y fueron atendidos 31 puntos que presentaban inundación. Además, fuero retirados187 árboles caídos.

El alcalde mencionó que están dispuestos tres albergues: DIF Nueva Rosita, Auditorio Municipal y el de Protección Civil. Hasta el momento se ha recibió a tres personas, mismas que reciben resguardo, alimento caliente y en caso necesario, atención médica por parte de la Dirección de Salud Pública Municipal.

En ese sentido, Riquelme Solís reafirmó a los torreonenses que su Administración busca atender los temas de contingencia por lluvias desde diversos frentes: el de acción inmediata con personal desplegado en distintos puntos de la ciudad para resguardar la seguridad de los habitantes, y mediante acciones a corto plazo con soluciones de fondo que fortalezcan el sistema de drenaje.

“Seguimos en alerta y atendiendo todos los reportes de la ciudadanía, también permanecemos en contacto con CFE y preparados ante la probabilidad de que continúen las precipitaciones. A la par de las acciones operativas, llevamos la asistencia social a las familias que lo requieran con la entrega de hule y despensas, así como el apoyo a los transeúntes con sus traslados o conductores que se quedan varados. Nos importa la seguridad de todos y en ese sentido estamos trabajando”, resaltó.

Además, dijo que como parte de las acciones que se contempla para la atención al tema de las lluvias, es la inversión bipartita con el gobernador Manolo Jiménez para los cárcamos. “Hemos cambiado 8 motores, pero nos faltan otros más, la realidad es que están obsoletos para las necesidades de Torreón y además se requiere de obra civil en todos ellos que se va a realizar en este programa conjunto con el Estado”.

En otros temas, el alcalde mencionó que se revisaron los operativos de seguridad para los eventos que se tiene programados en la ciudad para este fin de semana y próximos días como es el cierre de La Feria.

En cuanto a los operativos permanentes, señaló que suman 509 vehículos chatarra retirados de la vía pública, de los cuales 384 fueron voluntariamente y 125 con grúa y llevados al corralón. (El Heraldo de Saltillo)