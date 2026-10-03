Remmy Valenzuela regresa a Saltillo con su gira “Mi Guitarra Y Yo”. Conoce todos los detalles

A través de redes sociales, la empresa de entretenimiento Apodaca Group anunció que el cantante y acordeonista mexicano, Remmy Valenzuela regresará a Saltillo próximamente para presentarse en vivo como parte de su gira “Mi Guitarra Y Yo” y a continuación te contamos todos los detalles.

La cita es el viernes 20 de noviembre de 2026 a las 9:00 p.m y el evento se llevará a cabo en el Lienzo Charro Profr. Enrique González Treviño, que cuenta con una capacidad de más de 3 mil 500 personas.

La venta general de boletos comienza el lunes 5 de octubre y se llevará a cabo en línea a través de http://eticket.mx/. El evento cuenta con seis zonas diferentes con los siguientes precios: Grada Sur: $885, Grada Norte: $855, Preferente General: mil 240 pesos, Mesa Oro: 2 mil seiscientos cincuenta y cinco pesos, Mesa VIP: 3 mil doscientos setenta ta y cinco pesos y Mesa Diamante: 3 mil 835 pesos.

Remmy Valenzuela, “El Príncipe del Acordeón”, es un cantante, compositor y acordeonista mexicano, destacado por fusionar música norteña tradicional, el sierreño y el acompañamiento de banda, consolidándose como uno de los mayores referentes del género con éxitos como “Mi Princesa”, “Invéntame”, “La Novena Maravilla”, “Espero Con Ansias”, entre otras que han conquistado millones de oídos.

“Mi Guitarra Y Yo” se trata de la gira más reciente de Remmy Valenzuela, inspirado en su nuevo disco EP homónimo que saldrá el 5 de noviembre de 2026, abordando una temática de romance, desamor, nostalgia y el paso del tiempo a lo largo de su trayectoria artística.

El regreso de Remmy Valenzuela a Saltillo promete una noche con sus más grandes éxitos, nuevas canciones y una gran producción que harán una experiencia inolvidable. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)