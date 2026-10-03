Buscan aeronave con 6 a bordo que salió de Bermudas a Boston

Ciudad de México.- La Guardia Costera de Estados Unidos informó que está en la búsqueda de una aeronave con seis personas a bordo que partió de Bermudas hacia Boston.

De acuerdo con un comunicado, la aeronave es un Gulfstream G100 y la zona de búsqueda actual es frente a la costa de Nantucket, en Massachusetts.

«La Guardia Costera está buscando una aeronave Gulfstream con 6 personas a bordo. La Administración Federal de Aviación informó la pérdida de contacto con la aeronave temprano el sábado por la mañana.

«Tripulaciones aéreas y de superficie han sido lanzadas en busca de la aeronave. Se proporcionarán actualizaciones aquí a medida que la información esté disponible. El avión viajaba desde Bermudas hacia Boston. El área de búsqueda actual está frente a la costa de Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100 (Cola #CGRJP)», reportó la dependencia. (AGENCIA REFORMA)