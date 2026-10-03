Detienen a dos presuntos implicados en homicidio de adulto mayor en Ramos Arizpe

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila detuvieron este sábado a dos hombres que son señalados como probables responsables de participar en el homicidio de un adulto mayor, ocurrido el pasado 2 de octubre en el ejido Cañada Ancha, municipio de Ramos Arizpe.

Los detenidos fueron identificados como Juan “N”, de 37 años, y Alexis “N”, de 33 años, quienes fueron ubicados y asegurados por los oficiales estatales en los límites de Saltillo con el municipio de General Cepeda, luego de las investigaciones realizadas tras el crimen.

De acuerdo con los primeros datos obtenidos por las autoridades, ambos hombres estarían relacionados con un asalto en perjuicio de Alberto, de 60 años, quien presuntamente fue privado de la vida durante el hecho delictivo.

El homicidio quedó al descubierto durante la tarde del viernes, cuando familiares de la víctima acudieron al domicilio ubicado en el ejido Cañada Ancha y realizaron un macabro hallazgo.

Al ingresar al inmueble, encontraron a Alberto tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre y con las manos atadas a la altura de las muñecas, por lo que de inmediato solicitaron ayuda a través del sistema de emergencias 911.

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar y realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Los primeros reportes establecieron que la víctima presentaba heridas cortantes en el cuello, además de encontrarse maniatada, por lo que el sitio fue asegurado para permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales.

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con corporaciones de seguridad de Ramos Arizpe y Saltillo, iniciaron las investigaciones y la búsqueda de los probables responsables.

Finalmente, este sábado agentes de la Policía Estatal lograron ubicar y detener a Juan “N” y Alexis “N” en la zona limítrofe entre Saltillo y General Cepeda.

Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones para esclarecer plenamente el homicidio y establecer el grado de participación que habría tenido cada uno en los hechos. (El Heraldo de Saltillo)