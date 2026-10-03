Localizan vehículo robado y detienen a presunto integrante de banda dedicada al desmantelamiento

Un operativo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió recuperar un vehículo con reporte de robo y detener a un hombre, luego de que la unidad fuera localizada dentro de un inmueble de la colonia Postal Cerritos, señalado como un sitio utilizado presuntamente para el desmantelamiento de automóviles.

Las acciones estuvieron a cargo de elementos del Grupo de Investigación y Combate al Robo de Vehículos de la Policía Municipal, quienes daban seguimiento al robo de un Nissan Tsuru registrado en la colonia Vista Hermosa.

A través del análisis de las cámaras de vigilancia del C2 y C4, los agentes lograron establecer la ruta que habría seguido la unidad y posteriormente localizaron el automóvil.

Se trataba de un Nissan Tsuru modelo 2001, color negro y placas FMM-188-D, reportado como robado el pasado 23 de septiembre sobre la Avenida Central.

Las labores de investigación condujeron a los oficiales hasta un inmueble situado sobre la calle Correo Mayor, en la colonia Postal Cerritos, donde detectaron movimientos relacionados con el vehículo.

Al ingresar al sitio, los agentes encontraron el Nissan ya desarmado y en diferentes partes, por lo que procedieron a asegurar el inmueble y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para continuar con las diligencias correspondientes.

Durante el operativo también se contó con la presencia de elementos de la Secretaría de Marina, quienes brindaron seguridad perimetral mientras se desarrollaban las acciones policiales.

En el lugar fue detenido Juan Pablo “N”, alias “El Wero”, de 47 años, quien tendría su domicilio en la misma calle donde se realizó el aseguramiento.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para establecer si existe una posible relación con otros robos y desmantelamientos de vehículos registrados en la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)