Entregan Municipio y Estado más de 80 toneladas de semilla forrajera

Trabajo coordinado beneficia de manera directa a las y los productores del campo saltillense

Como parte de las acciones para fortalecer al sector rural, el alcalde Javier Díaz González dio a conocer que, en coordinación con el Gobierno del Estado, se llevó a cabo la entrega de más de 80 toneladas de semilla forrajera en beneficio de las y los productores de las 106 comunidades rurales de Saltillo.

Díaz González señaló que esto fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural.

“En conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas trabajamos de manera permanente para acercar los apoyos directamente a nuestras comunidades rurales. Queremos que las mujeres y hombres del campo cuenten con mejores condiciones para realizar su trabajo y fortalecer su producción”, afirmó el Alcalde.

En representación del alcalde Javier Díaz González, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, encabezó la entrega con la que se busca contribuir al fortalecimiento de los cultivos y la producción del campo.

Durante la entrega, Moreno Aguirre destacó la importancia de continuar respaldando a las mujeres y hombres que diariamente trabajan la tierra y contribuyen al desarrollo de las comunidades rurales.

“Con estas acciones, el Municipio de Saltillo y el Estado refrendamos nuestro compromiso de acompañar a las y los productores, atender las necesidades del campo y acercar apoyos que fortalezcan sus condiciones de producción”, señaló.

En el evento estuvieron presentes Arnoldo Martínez Cano, subsecretario de Agricultura del Gobierno del Estado; Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural; Refugio Rodríguez Bernal, coordinador de Mejora Coahuila en la zona rural; el regidor Juan Carlos Villarreal Garza; así como autoridades ejidales y productores del campo. (El Heraldo de Saltillo)