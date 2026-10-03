Realiza Comisaría más de 360 reuniones vecinales en el año

Atención de primera mano y reforzamiento de la ciudadanización para mantener una ciudad segura

En lo que va de 2026, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo ha llevado a cabo 362 reuniones vecinales en las que se escuchan y atienden reportes, sugerencias y problemáticas de la comunidad para trabajar en soluciones conjuntas.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix indicó que las reuniones vecinales son parte de una estrategia que incluye los grupos ciudadanos de WhatsApp.

“Nuestro alcalde Javier Díaz González nos ha dado la indicación de permanecer cercanos a las y los vecinos, pues la ciudadanización de la seguridad es una de las estrategias principales para mantener a Saltillo como la capital más segura del país”, mencionó Garza Félix.

Informó que todos los sectores de la ciudad han sido recorridos y algunas colonias donde se han realizado estas reuniones en las últimas semanas son La Gloria, La Noria, Satélite Sur, Ignacio Zaragoza, Nuevo Teresitas, Vicente Guerrero, entre muchas otras.

La red ciudadana más grande de México

En las reuniones vecinales, además de atender las necesidades de las y los colonos, se les invita a unirse a los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría.

Saltillo cuenta con la red ciudadana más grande del país, atendida por el comisionado Miguel Ángel Garza, mandos y titulares de la dependencia, además de un centro de monitoreo.

Al día de hoy, añadió, ya suman más de 143 mil personas en 654 grupos de seguridad de WhatsApp conformados en colonias, instituciones educativas, empresariales y más, quienes pueden realizar sus reportes de seguridad y ser atendidos a cualquier hora del día.

“La seguridad es para el alcalde Javier Díaz González la prioridad de prioridades y estas acciones son muestra de ello”, añadió el comisionado. (El Heraldo de Saltillo)