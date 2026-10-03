Intensifica Javier Díaz trabajos de limpieza y seguridad en colonias y Centro Histórico

Cuadrillas de “Aquí Andamos” atienden cauces y se refuerzan los cruces peatonales para mejorar la calidad de vida

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno de Saltillo mantiene una intensa jornada de trabajo en distintos sectores, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Brigadas de “Aquí Andamos” realizaron trabajos de deshierbe, poda y retiro de basura y escombro en un tramo del arroyo Ceballos, ubicado entre las calles Hiedra, Margaritas y avenida Los Nardos, en el fraccionamiento Valle de las Flores.

En este lugar, las y los vecinos atestiguaron las labores de retiro de maleza, residuos y desechos acumulados en el cauce, con el objetivo de ayudar a mantener este espacio en mejores condiciones para la comunidad.

De manera simultánea, el Ayuntamiento reforzó la seguridad vial en el Centro Histórico de Saltillo, con la aplicación de pintura y la delimitación de los pasos peatonales ubicados en el cruce de las calles Guillermo Purcell y Guadalupe Victoria.

El alcalde Javier Díaz González recordó a la población el número del asistente virtual “Saltillo Fácil” 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio público para su inmediata atención. (El Heraldo de Saltillo)