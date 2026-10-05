Concluye Feria de Torreón con asistencia total de 390 mil personas

Miguel Riquelme destaca que el despliegue permanente de las corporaciones permitió garantizar la seguridad de las familias y visitantes que disfrutaron del tradicional evento

Torreón, Coahuila.- Con una asistencia superior a las 390 mil personas, concluyo el domingo con saldo blanco la Feria de Torreón. La Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís mantuvo presencia policial, de seguridad vial y protección civil durante todo el desarrollo del tradicional evento, lo que permitió cerrar sin incidentes mayores.

El presidente municipal destacó que incluso previo a la Feria, se mantuvo coordinación con el Comité Organizador para establecer las acciones conjuntas en beneficio de la seguridad de las familias que asisten a la Feria.

“Desde el arranque hasta el cierre de las actividades de la Feria, se mantuvo presencia por parte de las corporaciones al interior, exterior y alrededores del recinto, con vigilancia en todas las áreas de concentración, y durante los espectáculos realizados en el Foro de las Estrellas con el número de elementos acorde a cada ocasión y en el caso de Tránsito, con mayor presencia en las horas de mayor movilidad”, explicó el edil.

Mencionó que por parte de Seguridad Pública, el operativo contempló hasta 250 elementos durante fines de semana y días festivos, mientras que entre semana se mantuvo una presencia de 150 efectivos entre Grupo de Reacción Torreón, Proximidad Social, unidades motorizadas, C2 Móvil y cadetes de la Academia de Policía.

Riquelme Solís resaltó que esta estrategia permitió mantener vigilancia permanente durante los momentos de mayor concentración, incluyendo las actividades del Grito de Independencia y los diferentes conciertos y espectáculos que reunieron a miles de personas.

“La vigilancia se mantuvo hasta el último día y durante el cierre de actividades, con el concierto de Tropicalísimo Apache, donde se desplegaron elementos en los diferentes puntos para acompañar a los asistentes hasta la conclusión del evento y poder así mantener el orden desde los accesos hasta la salida de los asistentes”, externó el alcalde.

Reiteró que su Administración mantiene el compromiso con la seguridad de los torreonenses, a través de acciones estratégicas y operativos de vigilancia en los espacios de gran convocatoria como es cada año la Feria, donde las familias pudieron salir a disfrutar y convivir con tranquilidad y seguridad. (El Heraldo de Saltillo)