Prepárate en la UA de C con la Maestría en Ingeniería Bioquímica

Torreón, Coahuila.- La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Facultad de Ciencias Biológicas Unidad Torreón, invita a profesionistas egresados de las carreras de Ingeniero Bioquímico, Ingeniero en Biotecnología, Químico Farmacobiólogo, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Químico, Químico Industrial y afines a cursar la Maestría en Ingeniería Bioquímica, cuyas clases inician en enero de 2027.

El objetivo del programa es formar recursos humanos de alto nivel con conocimientos y habilidades actuales para su contribución en el desarrollo de tecnologías innovadoras para la solución de problemas a nivel regional, nacional e internacional con responsabilidad social.

Además, contempla dos principales líneas de investigación e incidencia social; la primera corresponde a Bioprocesos, mientras que la segunda aborda la Microbiología y biología celular aplicada a los procesos industriales de alimentos, energía renovable y medio ambiente.

La Maestría está inscrita al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), el 100 por ciento de sus docentes pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), mientras que el 77 por ciento cuenta con perfil deseable de PRODEP-SEP.

Los interesados en ingresar deberán de cumplir los siguientes requisitos: Licenciatura de área afín de la Maestría, promedio mínimo de 8.0 o equivalente, título o acta de examen con el compromiso de entregar la copia de su título profesional en un plazo máximo de seis meses, TOEFL PBT 450 puntos o IBT 70 puntos Nivel B2, aprobar el Examen EXANI III aplicado por la Universidad, aprobar el examen de conocimientos correspondiente al programa y participar en una entrevista ante el Comité de Núcleo Académico.

El registro de aspirantes estará abierto hasta el 11 de diciembre de 2026, el examen de conocimientos se aplicará el 13 de diciembre, las entrevistas se realizarán el 15 de diciembre, los resultados se darán a conocer el día 20 de diciembre de 2026y el inicio de clases el 5 de enero de 2027.

Para más información dirigirse con el coordinador del programa, Dr. Nagamani Balagurusamy al correo electrónico mib_biologicas@uadec.edu.mx o acudir a la Facultad de Ciencias Biológicas que se encuentra en la carretera Torreón-Matamoros km 57 en Torreón, Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)