Dan la bienvenida a las y los nuevos Lobos de la UA de C en la Unidad Norte

Monclova, Coahuila.- Más de mil 100 estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, pertenecientes a distintas Escuelas, Facultades e Institutos de la Unidad Norte (UN), se reunieron en el Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo” para participar en la ceremonia de bienvenida a las nuevas generaciones de universitarios.

Durante el evento, las y los nuevos “Lobos” fueron recibidos por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, acompañado por el coordinador de la Unidad Norte, Tadeo Vargas Pérez, funcionariado universitario y las y los directores de escuelas, facultades e institutos.

En su mensaje de bienvenida, el coordinador de la Unidad Norte, Tadeo Vargas, reiteró el apoyo de la coordinación a los nuevos alumnos, para seguir creciendo juntos, fortaleciendo la Universidad, con trabajo en equipo, seguimiento a los proyectos y unión entre las comunidades de las 19 unidades académicas de ocho ciudades que integran UN.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez, dio la bienvenida a las nuevas generaciones y refrendó su felicitación por formar parte de la universidad más fregona del estado, que su principal objetivo es acompañarlos durante esta nueva etapa, brindarles las herramientas necesarias para su formación y prepararlos para que, en el futuro, puedan convertirse en líderes capaces de transformar y mejorar su entorno.

Agregó que la UA de C cuenta con importantes referentes de liderazgo académico, científico y deportivo, resultado del talento y dedicación de sus estudiantes y docentes, por lo que les invitó a asumir esta nueva etapa como una oportunidad para construir su propia historia, haciendo equipo y aprovechando cada una de las oportunidades que les brinda la institución.

Como parte de la jornada, se proyectó un video institucional y se contó con la participación de la Tuna Universitaria, grupo de baile moderno y los integrantes de “Leones Norteños”, quienes con sus presentaciones animaron a las y los asistentes y contribuyeron a fortalecer el espíritu universitario.

En el evento participó comunidad estudiantil de los planteles de la Unidad Norte como la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), Facultad de Contaduría y Administración (FCA), Escuela de Psicología, Escuela de Medicina, Escuela de Bachilleres “Jaime Lozano Benavides”, Escuela de Bachilleres “Ladislao Farías Campos”, Instituto Ejido 8 de Enero y el Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y Ecología de Coahuila (CICBEC). (El Heraldo de Saltillo)