Sheinbaum pide a Morena a dialogar con Tatiana Clouthier tras designación de Clara Luz

Ciudad de México.- Ante las inconformidades generadas por los procesos internos de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la dirigencia del partido hablar con Tatiana Clouthier, quien cuestionó la designación de Clara Luz Flores como coordinadora en Nuevo León.

Clouthier sostuvo que Morena no estuvo “a la altura de las circunstancias” y anunció la creación del movimiento Todos con Conciencia, tras conocerse los resultados de las encuestas para definir la coordinación estatal.

“Que hablen con ella”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el caso.

La mandataria defendió las encuestas como mecanismo para determinar quién debe encabezar las coordinaciones del partido, al considerar que permiten conocer directamente la opinión de la población.

“Yo lo que pienso es que la encuesta pues es la mejor forma de ver quién puede ser el coordinador o coordinadora, particularmente Morena, pero cualquier partido político, porque es lo que opina la gente. Uno puede tener una percepción como persona, pero la encuesta pues te da la opinión de la gente”, afirmó.

Sheinbaum expresó una buena opinión tanto de Clouthier como de Flores, pero sostuvo que corresponde a Morena atender la disputa interna.

“Pero ya el asunto interno de Morena pues ya no me corresponde a mí, le corresponde al partido”, dijo.

Clouthier anunció este fin de semana la creación de “Todos con Conciencia”, luego de manifestar su desacuerdo con la definición de Morena en Nuevo León.

Aseguró que el partido se equivocó y señaló que integrantes de su grupo se sintieron traicionados por la decisión.

La presidenta se declaró dispuesta a reunirse con Clouthier, quien actualmente encabeza el Instituto de Mexicanos en el Exterior.

“Si ella desea platicar conmigo siempre podemos platicar. Yo de verdad la tengo en la mejor consideración y hace un gran trabajo al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior y podemos encontrarnos y platicar”, expresó.

Sheinbaum aclaró que ese diálogo no implicaría intervenir en las definiciones electorales de Morena.

“Pero ya el tema directamente de las candidaturas, de las coordinaciones, de todo eso, pues no me corresponde a mí y no me voy a meter porque no me corresponde. No es asunto de la presidenta, es asunto del partido”, sostuvo.

Aspiraciones no deben generar disputas

En Guerrero, la mandataria también fue cuestionada por la inconformidad de Félix Salgado Macedonio, quien quedó fuera del proceso oficial por la regla contra el nepotismo y pidió a Morena hacer públicos los resultados de una encuesta espejo en la que, según él, obtuvo el mayor respaldo.

Salgado ha asegurado que acordó con la dirigencia nacional la realización de esa medición paralela, sin efectos sobre la definición oficial, en la que Beatriz Mojica resultó seleccionada.

Sheinbaum consideró que las aspiraciones personales no deben generar disputas y volvió a defender el uso de encuestas.

“Las personales no deben ser motivo de disputa. Por eso digo, el mejor aliado es el pueblo y la mejor manera de saber qué opina la gente, cuando no hay ya una elección directa, pues eso, una encuesta. Una encuesta, es mi opinión”, señaló. (AGENCIA REFORMA)