Presentan edición 16 Festival de la Paella en Saltillo

El evento gastronómico se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre de este 2026 en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo

Con la participación de chefs, restaurantes, productores de vino y amantes de la gastronomía, este jueves fue presentada la edición 16 del Festival de la Paella 2026, uno de los encuentros gastronómicos más importantes de Coahuila, que se realizará el próximo 26 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo, Isidoro García Reyes, informó que el festival contará con más de 40 puntos de degustación, además de una amplia propuesta gastronómica y cultural para toda la familia. En esta edición, Ramos Arizpe participará como municipio invitado.

El Festival de la Paella se ha consolidado como un espacio de convivencia para restaurantes, chefs profesionales y aficionados, quienes participan en la preparación y presentación de diferentes propuestas de este platillo. Además de la oferta gastronómica, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de grupos musicales locales, un área infantil y degustaciones de productos por parte de los patrocinadores.

Como parte de su carácter familiar, los organizadores informaron que la entrada será gratuita para niñas y niños de hasta 12 años de edad, tal como ocurrió en el reciente Festival del Cabrito. La medida busca facilitar la asistencia de las familias y acercar a las nuevas generaciones a la gastronomía regional.

Quiero boletos ¿Dónde los consigo?

Los boletos para el público en general ya se encuentran disponibles a través de la plataforma jrtickets.com y en el teléfono 844 415 5038, con un costo de 600 pesos durante la primera fase de venta. En esta edición, parte de lo recaudado será destinado al Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe, que continuará apoyando la educación de niñas y niños en situación vulnerable mediante la habilitación y construcción de centros educativos.

Durante la rueda de prensa, Canirac Saltillo también entregó un cheque por 100 mil pesos a la Universidad La Salle Saltillo, recurso que será destinado a fortalecer su programa de Becas Lasallistas. Con ello, la edición 16 del Festival de la Paella no sólo busca reunir a las familias en torno a la gastronomía, sino también contribuir a proyectos educativos y sociales en la región.

En el evento de presentación participaron autoridades como Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo de Coahuila; Rosy Saucedo Aguilar, directora de Turismo en Ramos Arizpe y Gustavo Ramírez Barba, rector de la Universidad La Salle Saltillo; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno Municipal de Saltillo.

«Llega nuevamente el Festival de la Paella, puedo decir que es el evento gastronómico con más antigüedad en Saltillo. En cada evento siempre buscamos que se tenga un beneficio social, en esta ocasión invitamos al Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe para que esté participando, todos los boletos que se puedan vender a través del Club, el 50 por ciento de esa aportación será para las obras que ellos realizan», remarcó García Reyes. (OMAR SOTO)