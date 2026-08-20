“Tómala Cochino”: lo detienen tirando 10 toneladas de escombro

Acude Policía Ambiental tras reporte ciudadano

Como parte de la campaña “Tómala Cochino” que implementa el Gobierno Municipal de Saltillo, este jueves gracias a un reporte ciudadano se detuvo a una persona tirando alrededor de 10 toneladas de escombro en un predio ubicado en el bulevar Vito Alessio Robles, en la colonia Brisas Poniente.

Elementos de la Policía Ambiental acudieron a atender el reporte, ubicaron a un camión de la empresa KMP, Obra Civil e Hidráulica y procedieron con la detención de Brandon Alexis “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

El Gobierno Municipal señaló que se pueden llegar a aplicar sanciones previstas en el reglamento, de hasta los 55 mil pesos.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Saltillo inició con la campaña “Tómala Cochino”, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y combatir a quienes tiran basura en la vía pública.

Se exhortó a la ciudadanía a reportar a quienes detecten tirando basura en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o cualquier espacio público, en el teléfono 844-414-11-14 para la atención de la autoridad correspondiente y se apliquen las sanciones correspondientes.

La campaña “Tómala Cochino” busca generar conciencia sobre la importancia de mantener limpia la ciudad y dejar en claro que tirar basura en la vía pública constituye una falta que afecta a toda la comunidad, además de hacer cumplir el reglamento, fortalecer la cultura cívica y proteger los espacios públicos. (El Heraldo de Saltillo)