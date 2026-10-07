María de Ávila consigue bronce en el paratletismo de la Paralimpiada Nacional 2026

Guadalajara.- La coahuilense María de Ávila Soria logró subir al podio dentro de la Paralimpiada Nacional 2026, luego de colgarse el bronce en la prueba del impulso de bala.

Fue en la categoría Juvenil Menor clasificación F37, donde la paratleta coahuilense conquistó el tercer sitio con un lanzamiento de 6.89 metros, siendo el mejor de sus seis intentos en esta competencia.

El oro fue para Rocío Fregoso López, de Sonora, con un lanzamiento de 7.90 metros, en tanto que la plata la consiguió Ada González López, de Baja California, con una distancia de 7.08 metros como su lanzamiento máximo.

Con este resultado, Coahuila puso fin a su participación en el paratletismo de la Paralimpiada Nacional 2026 que se lleva a cabo en Guadalajara, donde consumaron grandes experiencias para su carrera deportiva.