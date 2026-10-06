Continúa Manolo gira para iniciar obras de “En equipo le entramos” en la Región Norte

Gobernador destaca la coordinación con los municipios para fortalecer acciones de agua potable, pavimentación, infraestructura educativa y espacios públicos

Acuña.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que, mediante el programa “En Equipo le Entramos”, durante 2026 y 2027 se destinarán más de 3 mil millones de pesos en los 38 municipios de Coahuila para atender necesidades prioritarias de infraestructura y servicios públicos, de los cuales 230 millones se destinarán a los municipios de Acuña y Jiménez en la región Norte.

«¡En Equipo Le Entramos con todo en Acuña! Con una inversión de 197 millones de pesos vamos a fortalecer los servicios públicos de este gran municipio fronterizo de Coahuila. Junto con nuestro amigo Emilio De Hoyos y el gran equipo Mejora Coahuila, dirigido aquí por Pancho Carmona, seguimos cumpliendo y vamos por más», destacó el gobernador

Entre las principales acciones destaca el recarpeteo integral del Libramiento Sur Poniente, con una meta de 49 mil 600 metros cuadrados.

«¡Más obras para nuestra gente de Jiménez! Con la alcaldesa Claudia Maribel González y Mejora Coahuila, ponemos en marcha “En Equipo Le Entramos” con más de 32 millones de pesos para mejorar la infraestructura de este municipio. Arrancamos una obra de agua con bombeo solar y filtración en la presa San Miguel para beneficiar a 4 mil habitantes», resaltó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En el municipio de Jiménez también se llevarán a cabo obras de agua potable, pavimentación, bacheo, recarpeteo, espacios públicos y techumbres escolares. De manera particular, se destinan 5.2 millones de pesos al sistema de bombeo solar y filtración de agua de la Presa San Miguel, obra que beneficiará a las familias de San Carlos y comunidades cercanas.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que estas acciones son resultado de escuchar directamente a las comunidades y de la coordinación entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, para convertir las necesidades planteadas por la ciudadanía en obras concretas.

“La mejor manera de honrar la confianza de ustedes es cumpliendo. Por eso, trabajando en equipo Municipio y Estado, le seguimos cumpliendo a nuestra gente”, afirmó.

Por su parte, Jorge Alberto Piñones, coordinador general de Mejora Coahuila, resaltó que la estrategia fue construida con alcaldes, alcaldesas y dependencias estatales a partir de las necesidades de cada municipio, con acciones enfocadas en mejorar su calidad de vida.

El alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos y la alcaldesa de Jiménez, Claudia Maribel González Espinosa, coincidieron en que la coordinación con el Gobierno del Estado permite ampliar las obras y atender necesidades prioritarias de las familias.

Laura Olivia Martínez Sandoval, beneficiaria de las obras de Acuña, resaltó que el recarpeteo brinda mayor seguridad, mejores traslados y bienestar, y reconoció el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal para seguir mejorando la ciudad.

Como beneficiaria de San Carlos, municipio de Jiménez, María del Carmen de la Cruz Limón agradeció la obra de filtración de agua de la Presa San Miguel, al señalar que permitirá contar con agua más limpia y segura para las familias de la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su estrategia de trabajar en equipo con los 38 municipios para fortalecer los servicios públicos, mejorar la infraestructura y elevar la calidad de vida de las familias coahuilenses. (El Heraldo de Saltillo)