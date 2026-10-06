Proponen declarar al rodeo como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Coahuila

La iniciativa presentada por el diputado Guillermo Ruíz busca salvaguardar una tradición ecuestre arraigada en la identidad, historia y cultura de las familias coahuilenses

Con el objetivo de preservar y reconocer una de las tradiciones ecuestres más representativas de Coahuila, el diputado Guillermo “Memo” Ruiz Guerra presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para declarar “El Rodeo” como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La propuesta, respaldada por diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios “Alianza Coahuila”, plantea reconocer al rodeo no solamente como una disciplina deportiva o un espectáculo, sino como una manifestación cultural que reúne conocimientos, prácticas, habilidades y tradiciones ecuestres transmitidas de generación en generación.

Memo Ruiz destacó que el rodeo forma parte de la historia del norte de México y que en Coahuila mantiene un arraigo especial. Sus orígenes están vinculados con las labores ganaderas y con las habilidades de los vaqueros en la monta, el lazo, la doma y el trabajo con el ganado; con el paso del tiempo, estas prácticas evolucionaron hasta consolidarse también como una disciplina competitiva.

La iniciativa señala que durante las últimas décadas el rodeo ha adquirido una importante presencia en distintos municipios de Coahuila, donde se realizan exhibiciones, competencias y eventos ecuestres como parte de ferias y celebraciones. Entre ellos se encuentran Ramos Arizpe, Parras de la Fuente, General Cepeda, San Buenaventura, Castaños, Piedras Negras y Sabinas.

Asimismo, se destaca la importancia que estos eventos tienen para el turismo y la economía local. Como ejemplo, la primera edición del Festival Rodeo Saltillo, realizada en 2019, reunió alrededor de 40 mil visitantes y generó una derrama económica superior a los 50 millones de pesos.

El legislador reconoció también el impulso que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha dado al rodeo y a las tradiciones que forman parte de la identidad de Coahuila.

“Hay que reconocer el esfuerzo del gobernador Manolo Jiménez por impulsar y proyectar el rodeo, nuestras tradiciones y nuestra cultura vaquera. Esta iniciativa busca fortalecer ese trabajo y darle un reconocimiento permanente a una actividad que representa mucho para Coahuila”, señaló Memo Ruiz.

Destacó que reconocer al rodeo como patrimonio cultural permitirá poner en valor una tradición que continúa viva gracias a las familias, comunidades, jinetes, organizadores y aficionados que mantienen vigentes sus conocimientos y prácticas.

“Una manifestación cultural permanece viva cuando es practicada, transmitida y recreada por las comunidades que la reconocen como parte de su identidad”, establece la iniciativa, que busca precisamente contribuir a la preservación de esta herencia ecuestre.

La propuesta encuentra sustento en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y en la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado, que contemplan la protección y conservación del patrimonio cultural y reconocen como parte del patrimonio intangible las fiestas, celebraciones, ceremonias, ferias, tradiciones, conocimientos y demás manifestaciones que forman parte de la identidad cultural.

De aprobarse, el decreto establecería que “El Rodeo” sea declarado Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Coahuila de Zaragoza, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. (El Heraldo de Saltillo)