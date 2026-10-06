Analizarán destierro y exilio del obispo de Saltillo, Jesús María Echavarría, durante la Revolución y la Guerra Cristera

El investigador y profesor del Tecnológico de Monterrey, Gerardo González Lara, impartirá el 8 de octubre una conferencia en la Biblioteca Cervantina, en la que abordará, a partir de diarios y documentos históricos, las experiencias del tercer obispo de Saltillo durante dos de los períodos más convulsos de México

El destierro y exilio que enfrentó el tercer obispo de la Diócesis de Saltillo, Jesús María Echavarría y Aguirre, durante la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera serán analizados en una conferencia con acceso libre que se llevará a cabo el 8 de octubre de este 2026 en la Biblioteca Cervantina ubicada en el tercer piso de la Rectoría del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey.

La ponencia, titulada «Destierro y exilio: el caso del obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre durante la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera», será impartida por Gerardo Salvador González Lara, profesor titular del Departamento de Estudios Humanísticos del Tec de Monterrey y especialista en la reflexión histórica y la memoria de la región noreste de México.

González Lara explicó que la investigación parte de la recuperación de los diarios y documentos históricos de Echavarría y Aguirre, materiales que, con la anuencia del Instituto de Hermanas Catequistas Guadalupanas, permitieron profundizar en las experiencias personales del venerable y reconstruir los acontecimientos desde fuentes primarias.

La entrada será libre y el encuentro es organizado por la Dirección de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Educación y Humanidades, como parte de las actividades de la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra.

«A 100 años de la Guerra Cristera es interesante recuperar las historias regionales, lo que pasó en ciertos espacios de México. El caso del tercer obispo de Saltillo, Jesús María Echavarría y Aguirre, es interesante porque fue descubierto gracias a la recuperación de sus diarios y de sus documentos o archivos históricos», señaló el investigador, quien destacó que estos materiales permiten sustentar la diferencia entre los conceptos de destierro y exilio.

De acuerdo con su investigación, durante la Revolución Mexicana, Echavarría y Aguirre salió de México a consecuencia de los conflictos entre la Iglesia Católica y el Estado, situación que González Lara identifica como un proceso de destierro. Posteriormente regresó a la Diócesis de Saltillo y continuó con su labor pastoral, pero durante la Guerra Cristera, desarrollada entre 1926 y 1929, volvió a salir del país hacia Estados Unidos, esta vez bajo circunstancias que corresponden al concepto de exilio.

«Hay un gobierno pronunciado que desea o le pide a él y a otros obispos dejar la nación», explicó González Lara, al señalar que la conferencia permitirá conocer cómo el obispo enfrentó ambos episodios y cómo sus propias anotaciones dejaron testimonio de las decisiones y circunstancias que vivió.

De alta relevancia

El historiador consideró que recuperar estos pasajes permite comprender los grandes procesos históricos de México desde una perspectiva regional y personal, al observar cómo un líder religioso reaccionó ante las condiciones políticas y sociales de su época.

«Es muy respetable, muy admirable la manera en que los enfrentó, la prudencia con la que siempre actuó y lo importante, lo dejó plasmado en sus diarios, que son la fuente primaria para esta conferencia», afirmó. (OMAR SOTO)