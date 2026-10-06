Con Manolo Jiménez invertiremos 169 MDP en techumbres: Javier Díaz

Se benefició a la escuela secundaria Heroico Colegio Militar en la colonia Ricardo Flores Magón; la obra fue propuesta mediante el Participa Saltillo; los ciudadanos decidieron

Gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se invertirán 169 millones de pesos en techumbres en beneficio de niñas, niños y jóvenes de Saltillo, a través del programa “En Equipo le Entramos”.

Así lo dio a conocer el alcalde Javier Díaz González durante la entrega de una techumbre en la escuela secundaria Heroico Colegio Militar, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, obra en la que se invirtieron cerca de 2.5 millones de pesos y que beneficiará a más de mil 400 alumnos de los turnos matutino y vespertino.

“Esta techumbre la estaban solicitando desde hace mucho tiempo y aquí las madres y padres de familia, junto con maestros, dijeron: vamos a participar en este programa municipal. Y cuando se vino el tema de la votación se pusieron las pilas, y el día de hoy es una realidad que viene a mejorar la calidad educativa, pero sobre todo poder llevar a cabo diferentes tipos de actividades cívicas, deportivas y culturales”, refirió.

Javier Díaz mencionó que con el respaldo de Manolo Jiménez Salinas, en lo que resta del año y en el 2027 se impulsará un gran programa de construcción de techumbres para mejorar la calidad educativa de las niñas y de los niños.

El diputado local Álvaro Moreira Valdés destacó que esta obra mejora las condiciones de la secundaria para poder convivir y hacer deporte. “Gracias, alcalde, por hacer equipo con nuestro gobernador y haber escuchado esta petición. Gracias por siempre echarle la mano al distrito 16 y a esta secundaria que tanto lo requería. Nuestra responsabilidad es crearles mejores condiciones a ustedes y la suya es aprovecharlas y construir su propio futuro”, mencionó.

Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal, recordó que como parte del programa Participa Saltillo en este año se recibieron más del 37 por ciento de propuestas ciudadanas y más del 45 por ciento de votos.

Mencionó que la techumbre está conformada por 6 marcos a base de vigas y 12 columnas de acero estructural, en un área de 14 por 26 metros, incluyendo sistema de bajadas pluviales, instalación eléctrica para iluminación y sistema de pararrayos para protección.

Por su parte, Mayra Edith Salazar García, directora de la escuela, señaló que más que una estructura física esta obra significa contar con un espacio digno que brinda seguridad para que las y los estudiantes puedan realizar actividades culturales, cívicas y recreativas. “Agradecemos profundamente el compromiso que han demostrado con nuestra escuela y con las necesidades de nuestros estudiantes, porque cuando se mejora un espacio educativo, también se generan mejores condiciones para aprender y crecer. Alcalde, le agradecemos infinitamente por su compromiso con las familias de Saltillo, con la niñez y la juventud”, dijo.

En representación de la comunidad estudiantil, la alumna Sara Valentina Valles Meza mencionó que finalmente una necesidad que tenían desde hace mucho tiempo se convirtió en una realidad.

“Invertir en educación es confiar en los jóvenes, creer en nuestras capacidades y brindarnos mejores condiciones para aprender, crecer y construir nuestro futuro. Nuestro más sincero agradecimiento a nuestro alcalde Javier Díaz González, quien con su esfuerzo, disciplina y perseverancia logró representar a México en los Juegos Olímpicos en natación, siendo para nosotros un ejemplo a seguir”, dijo.

Durante el evento estuvieron presentes María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva de Coahuila; Mitchel Márquez de Luna, regidor presidente de la Comisión de Educación; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; y José Abraham Castro Sánchez, director del turno vespertino. (El Heraldo de Saltillo)