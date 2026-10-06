Avanza proceso para definir nueva rectoría de la Narro; el 8 de octubre se conocerá la terna

Seis aspirantes fueron aceptados para contender por la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; el Consejo Directivo propondrá el 8 de octubre de este 2026 una candidatura o una terna y la votación está prevista para el 27 de octubre

El proceso para definir a quien ocupará la titularidad de la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) avanza con normalidad, informó el actual rector, Alberto Flores Olivas, quien señaló que los trabajos se encuentran en manos del área jurídica y avanzan conforme al calendario establecido.

Los seis aspirantes aceptados para participar en el proceso son Alejandro López Barboza, Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes, Guillermo Galván Gallegos, Armando Rodríguez García y Francisco Daniel Hernández Castillo.

Explicó que el próximo 8 de octubre de este 2026 el Consejo Directivo seleccionará a un candidato o integrará una terna para presentarla ante el Consejo Universitario. «El Consejo Directivo puede seleccionar un sólo candidato o un máximo de tres. Eso lo sabremos hasta el día 8», puntualizó.

De acuerdo con el calendario del proceso, el 12 de octubre, si no existe alguna impugnación o aclaración, el Consejo Universitario aprobará la candidatura o terna correspondiente. La votación entre la comunidad universitaria de la Narro está programada para el 27 de octubre, mientras que la definición oficial deberá concretarse un día después.

«Creemos que hemos dejado una consolidación fuerte a la Universidad, sobre todo en el aspecto económico, que eso es fundamental; hemos logrado invertir en mantenimiento de nuestra infraestructura, tanto del punto de vista académico como del punto de vista deportivo en los tres campus, Torreón, Saltillo y Chiapas», subrayó. (OMAR SOTO)