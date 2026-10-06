No renunciará Cecilia Guadiana a su ciudadanía estadounidense

Esa decisión la dejaría fuera de la carrera por la gubernatura de Coahuila en caso que quisiera buscar la candidatura por Morena

Ciudad de México.- Este martes, la senadora de Morena por Coahuila Cecilia Guadiana Mandujano dijo en el Senado que no piensa renunciar, por ahora, a su nacionalidad estadounidense, pese a la reforma constitucional recientemente aprobada sobre nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura.

“No me quita el sueño y por ahorita no voy a renunciar a mi nacionalidad”. Guadiana explicó que nació en Estados Unidos por decisión de sus padres y que esa circunstancia no dependió de ella. Señaló que es mexicana por nacimiento, por ser hija de padres mexicanos, y que ha vivido prácticamente toda su vida en México.

También sostuvo que actualmente no pretende buscar otro cargo de elección popular:

“Mis aspiraciones ahorita están aquí en el Senado de la República y así van a seguir hasta 2030”.

Cuando le preguntaron específicamente por una eventual candidatura a la gubernatura de Coahuila en 2029, evitó comprometerse: “Falta mucho, no sé ni qué voy a hacer la próxima semana, menos en 2029”.

También explicó por qué no votó la reforma. Guadiana pidió licencia para los días 29 y 30 de septiembre, justo cuando el Senado discutió y aprobó la reforma sobre doble nacionalidad. Su suplente, Rocío de Aguinaga, ocupó temporalmente su escaño. El registro oficial confirma que Guadiana se reincorporó el 1 de octubre.

Este martes rechazó que su ausencia haya sido para evitar votar personalmente la reforma. Dijo que tuvo “un tema personal médico”, que debió permanecer en reposo y recordó que anteriormente había expresado públicamente su respaldo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hay, por tanto, una distinción importante en su postura: Guadiana dice respaldar la reforma, pero no considera necesario renunciar ahora a su ciudadanía estadounidense porque actualmente sólo pretende permanecer en el Senado. Si posteriormente quisiera contender por la gubernatura de Coahuila, tendría que sujetarse a los requisitos de nacionalidad que finalmente entren en vigor. (El Heraldo de Saltillo)