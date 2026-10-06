Raúl Charles Herrera

Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 79 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación ayer en un Panteón de la Localidad

Mario Gaona Banda

Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 85 años

Velación en capilla Santo Cristo

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Misa en la Capilla del Panteón Jardines Del Santo Cristo a las 14:30 hrs

Inhumación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Arnulfo Rivera Sánchez

Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 55 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad

José Luis Vielma Guía

Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 43 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Traslado hoy para su Inhumación al Ej. Santa Ana General Cepeda

Donaciano Vázquez Bautista

Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 67 años

Velación en la capilla Ramos 2

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad

Ana Laura Rodríguez Arrambide

Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Cremación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Juana Mena Saucedo

Falleció el 06 de Octubre del 2026 a la edad de 79 años

Velación en Domicilio

Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad

Hermilo Camacho Morín

Falleció el 06 de Octubre del 2026 a la edad de 84 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Traslado hoy para su Inhumación al Ej. General Cepeda

Luciel West Prado

Falleció el 06 de Octubre del 2026 a la edad de 72 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Cremación hoy en el panteón Jardines del Santo Cristo