Raúl Charles Herrera
Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 79 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación ayer en un Panteón de la Localidad
Mario Gaona Banda
Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 85 años
Velación en capilla Santo Cristo
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Misa en la Capilla del Panteón Jardines Del Santo Cristo a las 14:30 hrs
Inhumación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Arnulfo Rivera Sánchez
Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 55 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad
José Luis Vielma Guía
Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 43 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Traslado hoy para su Inhumación al Ej. Santa Ana General Cepeda
Donaciano Vázquez Bautista
Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 67 años
Velación en la capilla Ramos 2
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad
Ana Laura Rodríguez Arrambide
Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 54 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Cremación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Juana Mena Saucedo
Falleció el 06 de Octubre del 2026 a la edad de 79 años
Velación en Domicilio
Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad
Hermilo Camacho Morín
Falleció el 06 de Octubre del 2026 a la edad de 84 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Traslado hoy para su Inhumación al Ej. General Cepeda
Luciel West Prado
Falleció el 06 de Octubre del 2026 a la edad de 72 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Cremación hoy en el panteón Jardines del Santo Cristo