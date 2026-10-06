VIVIR ES AHORA

Conectados, pero solos
En una época de tantos avances tecnológicos, como seres humanos tenemos una gran ventaja: los medios electrónicos han podido facilitar el encuentro y la comunicación a distancia. Y ahora que nos encontramos más conectados y más al alcance de otros, se nos hace más fácil compartir nuestras cosas con extraños o pedirle consejo a la IA que compartir con quienes se encuentran alrededor nuestro.
Sentimos que cada vez estamos más solos, que nadie nos conoce de verdad y que somos invisibles aún para quienes conviven a diario con nosotros. Pero, ¿realmente nos estamos atreviendo a ser nosotros mismos?
La soledad no siempre aparece cuando estamos sin pareja o sin alguien alrededor: también puede instalarse cuando dejamos de compartir lo que sentimos por miedo a ser juzgados o rechazados; o cuando callamos para evitar conflictos y ya no nos mostramos tal como somos por miedo a ser débiles o parecer incompletos…
Se vive cuando estamos con alguien y no podemos ser nosotros mismos, porque percibimos que, para que nos quieran y acepten, necesitamos esconder y anular una parte de nosotros mismos. Entonces, la soledad adquiere nombre de pareja, de padres, de hijos o de amigos…
¿Y si la soledad no fuera falta de compañía, sino falta de conexión?
Como seres humanos necesitamos pertenecer y, a la vez, poder ser auténticos. Sentir que nuestra existencia hace eco en los ojos del otro, donde podemos encontrar un espacio para ser vulnerables y soltar las máscaras. Y, tal vez, el primer paso no consista en encontrar a la persona ideal para atrevernos a ser nosotros mismos, sino en preguntarnos qué necesitamos para crear vínculos más auténticos, sanos y seguros.
Una relación sana no exige perfección: ofrece escucha, respeto, confianza y la posibilidad de hablar, incluso, de lo difícil. Amar no requiere perder la libertad, sino construir cercanía sin dejar de cuidar la propia identidad. También amar nos puede llenar de miedo, porque el amor nos hace visibles, tal y como somos. Y, ante la pérdida de las posturas o de las identidades construidas, tememos ser juzgados, descartados, no ser “suficientes” y desaparecer.
¿Y si el miedo al compromiso no fuera falta de interés en amar, sino temor a lo que podría pasar al abrir el corazón?
Las experiencias de rechazo, abandono o decepción pueden enseñarnos a protegernos. En muchas ocasiones, esa protección se convierte en distancia. Queremos cercanía, pero tememos depender. Deseamos ser comprendidos, pero escondemos lo que nos duele. Anhelamos ser sostenidos, pero nos aterra parecer vulnerables…
La neurociencia nos recuerda que el cerebro responde a la amenaza y busca seguridad. Por eso, cuando la intimidad se siente riesgosa, podemos alejarnos, incluso, de aquello que anhelamos. Pero protegernos de todo dolor también puede alejarnos de la conexión que necesitamos.
Recordemos que: ser vulnerables no significa abrirnos completamente ni renunciar a nuestros límites. Significa poder mostrarnos con honestidad en un espacio seguro, con respeto a nuestra propia individualidad; donde no tengamos que fingir dureza ni esconder nuestras necesidades. Y que no implique convertirnos en alguien distante a nuestra esencia para poder ser aceptados. Entonces, te pregunto:
Entonces, tal vez el primer paso no sea tratar de encontrar a quien nunca nos lastime, sino abrirnos y, a la vez, aprender a no traicionarnos ni abandonarnos para que alguien se quede. Porque estar acompañado no siempre significa sentirse querido o aceptado. Y creo que merecemos amor, ya sea fraternal, filial o de pareja, donde podamos estar presentes, enteros y en paz.