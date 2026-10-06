Pedirá directora del ITS apoyo a la IP para concluir Campus Arteaga de esa institución

La directora del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), Ania Sánchez Ruiz, dijo que actualmente se está trabajando en la fase de conexión de servicios de agua y de luz para el Campus Arteaga de esa institución, e indicó que una vez que se cuento con dichos servicios se buscará hacer convenios con la iniciativa privada para realizar ahí actividades de capacitación y otros eventos que permitan generar recursos, a fin de concluir las obras que hacen falta para que pueda finalmente entrar en operaciones.

“Nosotros hemos estado insistiendo tanto con las autoridades estatales como con el Gobierno Federal, con nuestro director general para que vayan a visitar ese espacio porque la verdad es un espacio impresionante, tiene muchísimo potencial y el objetivo de nosotros es el de generar los canales o las oportunidades necesarias para generar recursos que podamos invertir en ese plantel”, señaló.

“Ahorita estamos buscando el apoyo de donde sea, ahorita estamos buscando concluir con la conexión de servicios, que es lo básico y posteriormente que las empresas vayan a verlo para que vean el potencial que tiene, muchas empresas ya nos han externado el interés que hay para seguir colaborando y la intención es hacerlo así, vamos a terminar con la conexión de agua y de luz para que posteriormente las mismas empresas puedan utilizarlo para diversas actividades”, agregó la directora. (ÁNGEL AGUILAR)