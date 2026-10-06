Premia Coahuila iniciativas ciudadanas que contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas reconoce a ganadores de concursos 2026

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) llevó a cabo la premiación del XIV Concurso de Transparencia en Corto 2026 y del XIV Premio Estatal de Contraloría Social 2026, a través de los cuales se presentaron propuestas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en Coahuila.

La titular de la SEFIRC, Elma Marisol Martínez González, destacó la respuesta de la sociedad a ambas convocatorias, particularmente la participación récord de 260 proyectos en el Concurso de Transparencia en Corto, que este año abordó el tema “Desinformación: Riesgos de la Inteligencia Artificial”. En el Premio Estatal de Contraloría Social se registraron 24 trabajos de ciudadanos independientes y agrupaciones civiles.

Resaltó que estos concursos son espacios para fortalecer una ciudadanía informada, participativa y vigilante del quehacer público, en congruencia con la visión del Gobernador Manolo Jiménez Salinas de impulsar un gobierno cercano a la sociedad.

Acompañaron a la titular de la SEFIRC en este evento José Antonio Gutiérrez Rodríguez, secretario de Finanzas; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Jaime Bueno Zertuche, director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos; y Karla Natividad González, consejera presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila.

Reconocen talento y participación en transparencia en corto

En el XIV Concurso Estatal de Transparencia en Corto 2026, en la categoría “Cortometrajes”, el primer lugar correspondió a Martha Yaneth Cruz Hernández; el segundo, a Cristian Emanuel de León González; y el tercero, a Nirvana Galván Alvarado y Derek González Arroyo.

En la categoría “Microvideos”, el primer lugar fue para José Antonio Realivazquez Ramos; el segundo, para Ángel Yair García Gómez; y el tercero, para Joseline Guerrero Moreno.

Por su destacada participación, recibieron menciones honoríficas Saúl Enrique González; Claudia Guajardo Camarillo y Rosario Guajardo Camarillo; Leonardo Rivera Reyna; Hilary Michelle Ortiz Tijerina; Arely G.E.D. y Melany S.M.D.; así como Bryan Palafox López.

Reconocen proyectos de contraloría social

En el XIV Premio Estatal de Contraloría Social 2026, dentro de la categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social”, el primer lugar fue para “La Contraloría Social como herramienta de participación ciudadana y empoderamiento de Mujeres Víctimas de Violencia”; el segundo, para “Alfabetización con transparencia”; y el tercero, para “Y tú ¿estás listo?”.

Las menciones honoríficas en esta categoría correspondieron a “Todos por igual siempre hay tiempo”, “Seguimos de pie, IEEA” y “En la inclusión participamos todos”.

En la categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, el primer lugar fue para “Vigilar también se aprende”; el segundo, para “¿Qué estoy viendo? Plataforma de Vigilancia Ciudadana de la Obra Pública”; y el tercero, para “Planeación Ciudadana Participativa y Transparencia en la Gestión de Obras Pluviales”.

Las menciones honoríficas fueron para “Cerrar no es resolver: índice Ciudadano de Calidad y Verificabilidad de la Respuesta Institucional ante Denuncias Ambientales”, “Y sí, ¿sí? IEEA” y “Mente sana, cuerpo sano”.

En ambos concursos, los ganadores de primer, segundo y tercer lugar de cada categoría recibirán 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos, respectivamente, mientras que las menciones honoríficas obtendrán 2 mil 500 pesos.

La evaluación de los trabajos estuvo a cargo de representantes del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila (CPC), del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos, especialistas en cine y fotografía, así como docentes de la Universidad La Salle Saltillo (ULSA), quienes integraron el jurado calificador de ambos certámenes. (El Heraldo de Saltillo)