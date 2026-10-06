Coahuila fortalece la profesionalización de sus brigadistas forestales

René Medina, subsecretario de Prevención e Incendios Forestales, destacó que la capacitación continua tiene como prioridad la seguridad del personal que atiende los incendios forestales.

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), lleva a cabo los cursos S-130 Combatiente Forestal y S-190 Introducción al Comportamiento del Fuego. Ambos cursos tienen una duración de cinco días, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El subsecretario de Prevención e Incendios Forestales, René Medina Morales, destacó que estas actividades forman parte del proceso de profesionalización desarrollado durante los últimos tres años, con el propósito de consolidar brigadistas de carrera mediante cursos básicos, avanzados y especializados.

Estas acciones forman parte del programa de prevención y combate de incendios forestales impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas desde el inicio de su administración, en el que se destinan más de 50 millones de pesos para combatir el fuego. La Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Subsecretaría de Prevención e Incendios Forestales, fortalece con estas capacitaciones la preparación del personal encargado de atender las emergencias.

En la primera jornada, la capacitación se realiza de manera simultánea en Saltillo y Múzquiz, con un total de 55 participantes. En Saltillo asisten 35 personas a las instalaciones de CONAFOR, donde se desarrollan las actividades de lunes a viernes.

En Múzquiz participan 20 personas. La sesión del lunes tiene como sede la Casa de la Cultura, mientras que las actividades de martes a viernes se realizan en el Tecnológico de Múzquiz.

Medina Morales explicó que el proceso de formación contempla la capacitación de 160 brigadistas de Arteaga, Saltillo, Múzquiz, Zaragoza, Acuña y Cuatro Ciénegas, quienes avanzarán en su preparación mediante los distintos niveles de capacitación.

Destacó que la seguridad del personal es la primera prioridad durante la atención de un incendio, por lo que la capacitación constituye una herramienta fundamental para fortalecer sus conocimientos y capacidades.

El subsecretario señaló que la profesionalización de las brigadas permite contar con elementos mejor preparados para desempeñar sus funciones y atender las exigencias de cada emergencia.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, mantiene el impulso a la preparación del personal que trabaja en la protección de los ecosistemas forestales del estado. (El Heraldo de Saltillo)