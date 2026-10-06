Responden más de 800 niñas y niños de Coahuila a convocatoria para Parlamento Infantil 2026

La diputada local del PRI, Marimar Treviño Garza, destacó la buena respuesta de las niños y niñas de Coahuila a la convocatoria para el Parlamento Infantil 2026 que tendrá lugar el próximo 28 de octubre en Saltillo y en el cual, quienes sean elegidos como diputadas o diputados realizarán diferentes propuestas en diferentes temas, como medio ambiente y cuidado de los animales, salud mental y manejo de las emociones, cultura, identidad y arte, y cultura física y hábitos saludables, entre otros.

“El día primero de octubre cerró la convocatoria del Parlamento Infantil de este año, en donde obtuvimos 842 registros para este año en donde niñas y niños de cuarto, quinto y sexto de primaria de todo el estado compartieron ensayos con nosotros de sus proyectos, lo que sigue ahorita es la clasificación por distritos de todos los proyectos que nos compartieron, después empezarán las calificaciones con la rúbrica y luego la elección de los tres finalistas, quienes finalmente van a ser seleccionados a través de la urna electrónica”, dijo la legisladora. (ÁNGEL AGUILAR)