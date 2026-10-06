Llevan Javier y Luly Macrobrigada a la UAAAN con servicios gratuitos

Acercan a las y los jóvenes acciones de salud, psicológicas y de bienestar personal

El alcalde Javier Díaz González junto a su esposa Luly López Naranjo encabezaron una Macrobrigada en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde brindaron a las y los estudiantes y personal docente servicios gratuitos de salud, psicológicos y de bienestar personal.

“Hoy reafirmamos algo muy sencillo: que sepan que lo que hacemos todos los días desde nuestras trincheras tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Saltillo, por eso esta Macrobrigada con gran cantidad de servicios”, dijo.

Javier Díaz agradeció a Luly López y a todo el equipo del DIF Saltillo por su trabajo para tener un mejor Saltillo, así como a la UAAAN por recibirlos.

El presidente municipal agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en todos los ámbitos, así como en esta jornada en la que se contó con el camión de “Vive Libre Sin Drogas” y dependencias estatales como el DIF Coahuila, Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, refirió que todos los servicios de la Macrobrigada se brindan con amor e invitó a las y los presentes a aprovecharlos.

“Empezando por nuestro camioncito de Amor en Movimiento, que primero brinda consulta médica general. Y ahí tenemos el módulo donde los atiende un dentista; si necesitan lentes los revisan, eligen su armazón y regresamos a entregarlos; y si alguien no escucha bien, está una cabina especial para revisar la audición y, si lo necesitan, ahí mismo les entregan el aparato auditivo”, dijo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo mencionó que se contó también con una zona de salud integral; detección metabólica; salud preventiva femenina; salud mental; nutrición; zona de autocuidado; y la plática de sensibilización y prevención “Te Quiero Aquí”. Señales de alerta, importancia de pedir ayuda y redes de apoyo.

Luly López agradeció al alcalde Javier Díaz por ser un ejemplo de estar cercanos a la gente y de cómo sí hacer las cosas, porque gracias a ello se han logrado grandes cosas en beneficio de la comunidad.

El rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Alberto Flores Olivas, dio la bienvenida al alcalde Javier Díaz González y a su esposa Luly López Naranjo, y les agradeció por apoyarlos con este tipo de eventos.

“Cuenten con nuestro apoyo, en la Narro siempre hemos estado en colaboración con el municipio”, refirió.

En representación de las y los estudiantes, Adal Oziel Martínez Pérez, presidente de la Sociedad de Alumnos, agradeció a Javier Díaz y a Luly López por acercar los servicios de salud a su comunidad.

“Para nosotros es muy valioso contar con acciones que no solo atienden nuestras necesidades, sino también promueven la prevención y el cuidado integral de nuestra salud”, destacó. (El Heraldo de Saltillo)